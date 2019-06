Sicurezza, in Lombardia sono in arrivo 465 nuovi agenti

"Voglio ringraziare il ministro dell'Interno per il rispetto degli impegni assunti anche durante il recente incontro in Prefettura a Milano, che si stanno concretizzando e consentiranno a breve di garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini lombardi". È il commento del presidente della Regione Lombardia Attilo Fontana riguardo i dati diffusi dal Viminale, secondo i quali sono in arrivo 465 agenti nei prossimi mesi in Lombardia. Dal 1° luglio, infatti, saranno già operative 205 unità. Nello specifico, 56 a Milano, 11 a Bergamo, 36 a Brescia, 36 a Como, 20 a Lecco, 11 a Pavia, 10 a Monza e Brianza, 8 a Sondrio e 17 a Varese. Altri 260 agenti della Polizia di Stato, inoltre, saranno distribuiti entro aprile 2020 nelle varie Questure. Per la precisione 25 a Bergamo, 7 a Sondrio, 25 a Brescia, 10 a Como, 15 a Cremona, 8 a Lecco, 15 a Lodi, 5 a Mantova, 90 a Milano, 20 a Monza e Brianza, 20 a Pavia e 20 a Varese. "Ancora una volta - ha concluso il presidente della Regione Lombardia - la collaborazione tra le istituzioni ha permesso di raggiungere risultati importanti e concreti a favore dei cittadini"

"Sono felice - sono state le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini - di annunciare l’arrivo di nuove forze dell’ordine in Lombardia. Avevamo promesso assunzioni e particolare attenzione al territorio. Stiamo mantenendo la parola, dopo anni di tagli che hanno penalizzato le donne e gli uomini in divisa a scapito della sicurezza. Rafforziamo – aggiunge ancora le questure, salviamo le specialità di polizia come Postale, Stradale e Ferroviaria e abbiamo un piano di controlli straordinari in vista dei prossimi mesi, con il concorso di tutte le forze dell’ordine. Invertiamo la tendenza: meno soldi per l’accoglienza dei clandestini, più forze dell’ordine".

Il piano del Viminale prevede complessivamente l'assunzione entro il 2023 di 8.973 donne e uomini in divisa tra Polizia, carabinieri e altre unità.