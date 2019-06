Spaccio e lotte tra gang rivali, Brianza: dodici arresti

Dodici persone sono state fermate dai carabinieri di Desio (Monza Brianza) in seguito a una grossa operazione nell'ex area industriale Snia di Varedo, in Brianza. La zona, dopo la chiusura delle fabbriche di tessuti, era diventata da anni area di spaccio e violenza. Secondo la ricostruzione dei militari a contendersi lo spaccio c'erano gang rivali che si affrontavano con metodi "simili a quelli di Gomorra". I protagonisti erano sempre nordafricani irregolari sul territorio, suddivisi in bande rivali. Solo nell'ultimo periodo sono stati ricostruiti almeno tre tentati omicidi: sparatorie a colpi di fucile provocate dalla fazione che piu' di recente era stata estromessa dal circolo dello spaccio. Gli arrestati sono ora in carcere: fra loro anche un coppia formata da una donna italiana e da un giovane tunisino. Nel corso delle perquisizioni i militari hanno recuperato oltre 200 grammi di cocaina, eroina e una pistola con matricola abrasa, e arrestato in flagranza due pusher.