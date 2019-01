Tassista eroe travolto e ucciso, arrestato il pirata della Milano-Meda

Tassista eroe, arrestato il pirata della Milano-Meda

Un 26enne e' stato arrestato dalla polizia di Milano per fuga ed omissione di soccorso. Secondo la ricostruzione il giovane e' stato il responsabile dell'incidente avvenuto sulla Milano-Meda il 13 gennaio intorno alle 3:30 di notte, nel quale un tassista venne travolto. Eugenio Fumagalli, 47 anni, conducente di taxi fuori servizio, si era fermato sulla Sp35 quella notte, lungo la carreggiata nord della strada nel comune di Cesano Maderno, allo svincolo Binzago, per prestare soccorso ad una coppia che era stata coinvolta in un precedente incidente ed era stato poi a sua volta investito e ucciso dall'auto pirata guidata dal 26enne.