Vimercate, lancio di sedie contro l'insegnante: il bullo si scusa

Lancio di sedie in classe contro l'insegnante: è alla fine crollato il bullo dell'istituto Floriani di Vimercate, che ha confessato chiedendo scusa alla docente con una lettera. La donna è tornata ieri in aula dopo la malattia. Spalla guarita "ma il cuore no", ha detto ai colleghi l'insegnante, come riporta il quotidiano Il Giorno. Ci sono volute due settimane di tempo, il pressing costante del preside, l'intervento del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti e interrogatori dei carabinieri in caserma a 21 compagni per rompere il silenzio della classe terza elettricisti e fare chiarezza sull'episodio avvenuto a fine ottobre. "Non volevo ferire nessuno. Men che meno lei. Ho fatto una cosa stupida. Non era assolutamente mia intenzione farle del male. La prego, mi perdoni", le parole del giovane. Basteranno per fare rimettere la denuncia attualmente a suo carico? Venerdì previsto un nuovo consiglio di classe. IN cui si deciderà anche la punizione disciplinare, che va dalla sospensione alla bocciatura.