"Vivi perchè lo voglio, ma ti resta poco": stalker 18enne arrestato

"Tu sei viva solo perchè io te lo concedo": erano di questo tenore i messaggi che una 18enne di Sulbiate, Brianza, riceveva regolarmente dall'ex fidanzato, un coetaneo di Concorezzo che non aveva accettato la fine della relazione ed aveva iniziato una sistematica persecuzione della giovane. Relazione interrotta a gennaio a causa della patologica gelosia di lui. Che a quel punto ha perso completamente il controllo: "Finchè tu e i tuoi amici non sarete morti, non avrò pace. Non mi interessa trascorrere tutta la vita in galera", "La mia vita è finita, muoio, muori anche tu", "La mia vita è finita da quando mi hai lasciato e deve finire anche la tua, le lancette del tempo scorrono. Ti resta poco", "Denunciatemi. Lei deve morire, ma quando andrete in caserma sarà troppo tardi. Lei non ci sarà già più", le scriveva. Come riporta il quotidiano Il Giorno, le minacce si sono accompagnate ad insulti, pedinamenti e pestaggi. Più di una volta lui le ha messo le mani al collo. Finalmente, la denuncia e l'intervento dei carabinieri. Ora è ai domiciliari in attesa del processo.