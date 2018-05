10° DEL RALLY TARGA FLORIO, i leoni Peugeot sbarcano in Sicilia

Marco Pollara (208 T16): “Voglio ribaltare completamente la situazione e riscattarmi da questa falsa partenza nel campionato 2018. Sono fermamente determinato a cambiare e, soprattutto, a non sbagliare. Sono contrariato per quanto successo, ma ora si cambia. Sia Peppe sia io abbiamo preparato meticolosamente questa gara e siamo iper concentrati. La macchina c’è, la squadra pure, ora tocca a noi! Lo facciamo per noi stessi ma anche per il grande pubblico che, nella nostra gara di casa, viene a tifarci ed incoraggiarci e non voglio deluderli. Non sarà facile combattere con gli altri sfidanti nell’R5, perché a noi manca esperienza, ma conto di fare una bella gara.”

Damiano De Tommaso (208 R2B): “Finalmente si torna a correre! Lo confesso, sono un po’ impaziente, ho voglia di rimettermi al volante della mia 208 per scendere in gara e portare a casa un bel risultato in questa Targa Florio. Voglio far vedere che posso fare meglio del terzo posto ottenuto in toscana, ma non voglio strafare, perché non posso permettermi di sbagliare. Mi sono preparato molto, sfruttando anche questa pausa per allenarmi ancor più e trovare la giusta concentrazione per correre in Sicilia. Con l’auto nulla da eccepire, la conosco ormai bene e la sento mia. Il Targa sarà impegnativo, ma non mi spaventa questa cosa. Voglio vincere!”

La storia di Peugeot al Rally Targa Florio

Peugeot corre quest’anno per raggiungere il primato delle 10 vittorie nel Rally Targa Florio, in coabitazione con un altro brand italiano.Nell’ordine, le attuali nove vittorie Peugeot sono state ottenute da Renato Travaglia (1998), Gian Luca Vita (2001), Totò Riolo (2001), Luca Rossetti (2008), Paolo Andreucci (2011, 2013, 2014, 2015, 2016).Cinque i modelli vincenti: 306 Rallye Gruppo A (1998), 306 Maxi Kit Car (2001, 2002), 207 S2000 (2008, 2011, 2013), 208 T16 (2014, 2015, 2016).Anche gli altri modelli Peugeot sono stati grandi protagonisti sulle Madonie, come la 205 T16 Gr.B, seconda nel 1986 con Zanussi, la 309 GTI Gr.A quarta con Zanussi nel 1987, la 309 GTI Gr.N quarta con Andrea Aghini, secondo di Gruppo N nel 1988, la 405 Mi16 terza con Andrea Zanussi nel 1989, la 205 GTI quarta con Fabrizio Fabbri nel 1988, la 106 XSI Gr.A sesta con Andreucci nel 1993, la 206 S1600 terza con Travaglia nel 2003