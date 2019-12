11 mesi di crescita per Groupe PSA Italia

Groupe Psa Italia chiude i primi 11 mesi dell’anno con una crescita di quota di mercato in controtendenza rispetto all’andamento del mercato, confermando un trend positivo di lungo periodo.

Nei primi undici mesi, Groupe PSA ha immatricolato in Italia 314.716 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot, pari ad una quota di mercato del 16,2%, guadagnando 0,7 punti percentuali rispetto all’analogo periodo del 2018. La quota di mercato equivale al secondo posto tra i gruppi automobilistici in Italia.

I risultati commerciali cumulati da inizio dell’anno, evidenziano come tutti i brand di Groupe PSA abbiano registrato una quota di mercato in crescita, a dimostrazione di una gestione commerciale omogenea e profittevole in grado di coprire tutti i principali segmenti del mercato.

L’immatricolato complessivo del Gruppo aumenta del 4,2% in controtendenza rispetto al mercato che registra un -0,2%.

Ottime performance anche nel mercato dei veicoli commerciali con oltre 33.800 immatricolazioni dall’inizio dell’anno pari ad una quota del 20,2%, in crescita di oltre 1 punto percentuale rispetto allo scorso anno. Tale incremento consente a Groupe PSA Italia di consolidare il secondo posto in termini di quota di mercato.