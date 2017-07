13.000 pneumatici Pirelli per la 24 ore di SPA

Mancano poche ore poi la 24 Ore di Spa prenderà il via alle 16,30 di domani: con 63 auto iscritte, è la gara più importante nel calendario della Blancpain GT Series.

Ieri la AKKA ASP Mercedes-AMG GT3 guidata da Edoardo Mortara, Michael Meadows e Raffaele Marciello ha chiuso davanti a tutti la seconda sessione di qualifica in notturna, dopo aver stabilito un tempo di 2m18.562s. Le prime 20 macchine di questa sessione, racchiuse in mezzo secondo, questa sera prenderanno parte alla sessione della super pole che deciderà le prime posizioni della griglia della gara di 24 ore.

Per prepararsi al meglio a questo evento, Pirelli ha portato sul circuito delle Ardenne la più grande fitting area di tutto il Campionato, necessaria ad ospitare circa 13.000 pneumatici, 24 camion e 112 addetti persone.

In questo weekend belga, la P lunga è impegnata non solo nella Blancpain Gt Series ma anche nelle gare di supporto del Lamborghini Super Trofeo e del Blancpain GT Sports Club: altri 3000 pneumatici sono disponibili per queste competizioni.

Il circuito

Il tracciato di Spa-Francorchamps è uno dei più impegnativi al mondo per via della sua natura veloce, tortuosa e ricca di saliscendi.

Lungo 7,004 chilometri, con 21 curve, è anche la sede del Gran Premio del Belgio.

L’Eau Rouge è senza dubbio la parte più famosa e spettacolare del tracciato: lì i piloti devono gestire una serie di curve sinistra-destra-sinistra con la sommità cieca. Il più coraggioso sarà chi cercherà di non sollevare il piede…

Quali pneumatici porta Pirelli?

Per la griglia di 63 macchine della Blancpain GT e le 24 vetture del Blancpain GT Sports Club Pirelli ha portato i suoi P Zero DHD. Il Lamborghini Super Trofeo userà i P Zero DH, progettati in modo specifico per la Serie. Tutti i campionati utilizzeranno i pneumatici WH in caso di pioggia.

Con 10 Costruttori in pista ( Audi, Bentley, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG, Jaguar, BMW, Aston Martin e Porsche), il pneumatico DHD è stato progettato per lavorare in modo efficace con tutte le vetture sulla griglia, proprio come i pneumatici stradali Pirelli sono in grado di dare il meglio con qualunque auto stradale.

Le strategie più probabili in gara

La strategia è cruciale nella 24 Ore di Spa. Dato che l’affidabilità delle vetture GT è molto migliorata negli ultimi anni, le gare di 24 ore sono diventate meno un test di durata e più uno sprint. I regolamenti impongono che gli stint siano inferiori ai 65 minuti quindi, a differenza di un decennio fa, non c’è motivo di risparmiare carburante per cercare di ridurre il numero di pit stop. Questo significa che la gara adesso è molto veloce. Inoltre, i periodi di Safety Car possono suggerire strategie alternative.

Dichiarazioni:

Matteo Braga, responsabile attività di pista Pirelli: “Spa è la sfida per eccellenza nelle gare GT: 24 ore sul circuito più impegnativo in calendario, con condizioni meteo variabili. Il circuito sottolinea l’adattabilità del pneumatico P Zero, che è anche in grado di offrire il giusto compromesso tra prestazioni e durata su molti e diversi tipi di vetture, in svariate condizioni di gara. I team cercheranno di sfruttare al meglio i pneumatici per trarne ogni possibile vantaggio.”

Orari:

La Super pole è oggi (venerdì 28 luglio) alle 19,30 con la Total 24 Hours of Spa che prende il via domani (sabato 29 luglio) alle 16,30.

Gara 2 del Lamborghini Super Trofeo si corre alle 11,20 di domani (sabato 29 luglio).

La main race del Blancpain GT Sports Club si svolge domani (sabato 29 luglio) alle 09,15.