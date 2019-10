18 nazioni a Roma per sfidarsi nel campionato FIA Motorsport Games

Dal 31 ottobre al 3 novembre a Roma va in scena la prima edizione dei FIA Motorsport Games: tre giorni di sport, corse ed emozioni nella Capitale e sulla pista dell’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga all’insegna delle Olimpiadi del Motorsport. L’evento è organizzato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile e il progetto diventa realtà per la prima volta nel nostro Paese grazie all’impegno dell’Automobile Club d’Italia e del suo presidente Angelo Sticchi Damiani.

Provengono da tutto il mondo i 18 team che si contenderanno le 6 medaglie d’oro in palio. Gli italiani faranno il tifo per Federico Sceriffo nella Drifting Cup, Gianluca e Giorgio Roda nella GT Cup, Enrico Bettera nella Touring Car Cup, Paolo Gallo ed Emma Segattini nella Karting Slalom Cup e Stefano Conte nella Digital Cup.

Giovedì 31 ottobre le auto protagoniste dei FIA Motorsport Games saranno esposte dalle ore 8:00 a Piazza del Popolo, nel cuore della Capitale, per spostarsi poi alle 13:30 in parata fino a Piazza Arco di Costantino, dove è in programma alle 18:00 la cerimonia di inaugurazione alla presenza della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, del Presidente FIA, Jean Todt, e del Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani. Dal giorno seguente i motori romberanno sul circuito di Vallelunga per decretare i vincitori.