24°Rally Adriatico: si accendono i motori

Dopo le verifiche tecniche e sportive e lo shakedown, nella zona di Colognola, gli equipaggi si stanno dirigendo verso Senigallia dove alle 19.30 scatterà la ventiquattresima edizione del Rally Adriatico, valida per il Campionato italiano Rally e per il tricolore Terra. I verificati a prendere il via saranno in totale 56.Tra loro tutti i piloti migliori del rallismo tricolore e gli specialisti delle gare su terra.

Per la vittoria finale cinque gli equipaggi favoriti per la gara: gli attuali leader della serie Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, su Peugeot 208 T16 R5; il romagnolo Simone Campedelli, in coppia con Pietro Elia Ometto su una Ford Fiesta R5 dell’Orange1 Racing, il veronese Umberto Scandola, con Guido D’Amore su una Skoda Fabia R5 preparata da Skoda Motorsport Italia, il siciliano Andrea Nucita, insieme a Marco Vozzo con un’altra Skoda Fabia R5 ma del team Phoenix, ed il giovanissimo finlandese, solo 16 anni, Kalle Rovanpera, navigato da Risto Pietiläinen ed alla guida di una Peugeot 208 T16.

La gara inizialmente prevista sul percorso cronometrato di 130 chilometri, ha subito in queste ultime ore una decurtazione di circa 35 km. A causare questo accorciamento delle prove speciali una serie di errori e di problemi burocratici che non hanno permesso la concessione dei permessi da pare della comunità montana in particolare nelle prove speciali di “Avenale e “Panicali”. Nonostante tutto questo la gara si preannuncia particolarmente bella e combattuta. Primo tratto cronometrato dei nove in programma per domani si svolgerà alle ore 9.17 e la prima tappa si concluderà alle 19.30.