25° Rally Adriatico: Il team Peugeot sport accende i motori

Damiano De Tommaso (208 R2B): “Rieccoci qui, dopo una pausa estiva che ci ha lasciati con una invidiabile posizione di vantaggio nel campionato. All’adriatico dobbiamo entrare nel mood giusto per mettere il penultimo sigillo a questa stagione, ci teniamo particolarmente. È stata ed è tutt’ora un’esperienza unica quella fatta quest’anno in una squadra ufficiale e intendo ricambiare quanto ho ricevuto finora. L’adriatico è sicuramente impegnativo, ma è anche una gara molto bella e con prove molto brevi e serrate. Non corte come quelle del rallycross, certo, ma sicuramente più corte della media delle gare di quest’anno. Non vediamo l’ora di scattare dal via a Cingoli... Noi ci saremo!

La storia di Peugeot in questo rally

Il Rally dell’Adriatico nasce originariamente come Rally del Mobile nel 1994 nel pesarese, in una delle zone ricche di sterrati. Per un lungo periodo ha dunque fatto parte del Trofeo Rally Terra ed il suo albo d’oro si è via via arricchito con i nomi dei più specialisti di questo tipo di fondo.

Nel 2002, ad Ancona, l’esordio come prova tricolore con due Peugeot sul podio. Sono le 206 WRC di Renato Travaglia, secondo classificato, e Andrea Aghini terzo, due dei grandi personaggi della storia sportiva di Peugeot Italia. Il secondo posto è utilissimo a “Renauto” (come veniva chiamato) per la conquista del Campionato Italiano Rally, il primo assoluto per la filiale italiana.

Dal 2007 l’Adriatico, per le rotazioni delle prove tricolori, viene di nuovo inserito nel TRT (trofeo rally terra).