44° Rally di Gran Bretagna, i piloti del team Citroen trovano il ritmo giusto

Nello shakedown di 3,37 chilometri del 44° rally di Gran Bretagna disputato su una parte del tracciato della PS 2, gli equipaggi hanno avuto un primo assaggio di quello che li aspetta in Galles: strade ricoperte di fango con grip molto variabile e a volte decisamente scivolose.

Soddisfatti dei test preliminari, Craig Breen e Mads Ostberg hanno confermato di sentirsi a proprio agio su questo fondo, concludendo al quarto e al settimo posto, rispettivamente a un solo decimo e a cinque decimi dal leader. Su un terreno che fa perdere progressivamente aderenza, hanno utilizzato i passaggi successivi (2 per Craig e 3 per Mads) per lavorare sulle regolazioni, in vista delle due speciali in gara.