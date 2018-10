44° Rally di Gran Bretagna, il Team Citroen si prepara a tornare in Galles

Il Rally di Gran Bretagna con le sue speciali sono una sfida invitante per i concorrenti alla sfida, ma ci vuole grande esperienza per poter affrontare i continui cambi di aderenza. La terra è molto grassa, a causa delle frequenti e abbondanti piogge, e queste foreste fitte trattengono l’umidità che provoca una fitta nebbia che ostacola la visibilità. Mads Ostberg e Craig Breen, piloti ufficiali di Citroën Total Abu Dhabi WRT, con dodici e sette partecipazioni rispettivamente, sanno ciò che li attende. Mads è già salito sul podio in due occasioni (2° nel 2011 e 3° nel 2014), e l’ultima volta era con il team Citroën: da qui la sua intenzione cogliere lo stesso risultato. Anche Craig Breen, galvanizzato dalla vicinanza della sua Irlanda natale, ha mostrato una buona velocità lo scorso anno sulla C3 WRC e ora vuole combattere per le prime posizioni. I piloti saranno ancora più a loro agio grazie a un’auto che, da allora, ha beneficiato di alcune modifiche importanti, come al sottotelaio posteriore e alla geometria dell’assale anteriore.

Bisogna però fare i conti con il meteo. In caso di pioggia, su queste piste fangose che perdono aderenza un passaggio dopo l’altro, la decima e l’undicesima posizione rispettive di Mads e Craig nell’ordine di partenza di venerdì, diventerebbero un handicap. E se invece dovesse rimanere più secco, le difficoltà sarebbero comunque notevoli: la velocità media si alzerebbe di molto, e le trappole nel sottobosco diventerebbero anche più pericolose.