“4x4 Fest”, Jeep è protagonista

Jeep ® , per il sesto anno consecutivo, torna a stupire il pubblico al "4x4 Fest" di Carrara, che ogni anno attrae numerosi professionisti del settore, clienti e appassionati della guida in fuoristrada, consentendo di conoscere e provare tutte le ultime novità del mondo del 4x4. Presso l'area test-drive, personalizzata dal truck Jeep, sarà possibile provare l'intera gamma e, in particolare, i tre nuovi modelli: Jeep Wrangler, Jeep Renegade e Jeep Cherokee. Sullo stand sarà inoltre possibile ammirare una celebre icona: un esemplare di Jeep Wrangler JL della quarta generazione, il modello simbolo delle fuoristrada americane, che quest'anno compie 77 anni.

Nuova Jeep Wrangler

La nuova Wrangler è sempre fedele alla formula originale relativamente a stile e filosofia, e rinnova il suo design nel segno della continuità: non mancano infatti gli stilemi iconici capaci di renderla riconoscibile al primo sguardo. Rimane dunque la più abile di sempre nella guida off-road e regina indiscussa del fuoristrada, ma oggi è anche protagonista assoluta nell'impiego urbano con comfort e handling ai massimi livelli. Offre due sistemi di trazione integrale, - Command-Trac e Rock-Trac - bloccaggi elettrici dei differenziali Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico, un design moderno che conserva gli stilemi autentici del leggendario SUV Americano, contenuti tecnologici avanzati e una dotazione completa per la sicurezza, oltre e a due nuovi motori: turbodiesel MultiJet II da 2,2 litri e il turbo benzina da 2 litri.

Nuova Jeep Cherokee

La nuova Jeep Cherokee è l'evoluzione del SUV best in class per le doti off road, ma perfettamente a proprio agio anche nel contesto urbano e non solo nelle avventure in fuoristrada. È nato dal connubio tra tradizione, tecnologia avanzata, qualità artigianale e design, con linee esterne si ispirano all'anima più premium della famiglia Jeep declinate in modo armonioso e contemporaneo: spiccano i nuovi gruppi ottici, il caratteristico cofano spiovente in alluminio ultraleggero e il nuovo portellone posteriore. All'interno, innovativi contenuti tecnologici e tanto spazio in un ambiente sofisticato e caratterizzato da forme scolpite, materiali di qualità superiore, cura artigianale e attenzione al dettaglio.

Nuova Jeep Renegade MY19

Nuovi motori caratterizzano anche la nuova Renegade, che porta al debutto l'innovativa gamma di propulsori a benzina turbo sviluppata per garantire massima efficienza nei consumi e prestazioni eccezionali sia su strada sia in fuoristrada, fermo restando uno stile unico e senza compromessi, che integra i tratti iconici del brand Jeep in una veste moderna. La naturale attitudine off road del primo SUV Jeep prodotto in Italia emerge anche dal punto di vista stilistico e convive con un'anima urbana e lifestyle. Renegade sintetizza al meglio le caratteristiche del brand, senza compromessi ma anzi sviluppando i punti di forza che le hanno consentito di cambiare le regole di un mercato popolato da crossover e di diventare il modello che più di ogni altro ha portato il marchio Jeep a stabilire record di vendite in Europa.