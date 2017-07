5 stelle Euro NCAP per Stelvio, il SUV di Alfa Romeo

Stelvio il primo SUV di Alfa Romeo si aggiudica le prestigiose cinque stelle Euro NCAP ottenendo il risultato del 97% nella protezione degli occupanti adulti, un ottimo risultato, considerando il severo sistema di valutazione introdotto nel 2016. L'abitacolo del primo SUV della storia di Alfa Romeo è rimasto stabile nel test con scontro frontale: protezione di tutte le aree critiche del corpo e degli arti per il passeggero anteriore, anche nel test effettuato contro una barriera rigida.

Le prove sui sedili anteriori e sui poggiatesta della Stelvio hanno dimostrato protezione contro le lesioni da colpo di frusta in caso di collisione posteriore. Inoltre Alfa Romeo Stelvio dispone di serie di un sistema di frenata autonoma di emergenza. I test della funzionalità alle basse velocità tipiche della guida in città hanno mostrato buone prestazioni, con collisioni evitate a tutte le velocità di prova.

Questi risultati sono stati raggiunti grazie a due elementi fondamentali del nuovo SUV Alfa Romeo: l'efficienza di una scocca tanto rigida e resistente quanto leggera, che fa uso esteso di materiali ultra-leggeri quali, alluminio e composito di alluminio e l'adozione di numerosi e innovativi dispositivi di sicurezza che agiscono da ausilio a un'esperienza di guida di per sé esaltante, grazie a telaio e sospensioni appositamente progettati, senza mai risultare invasivi.

Alfa Romeo Stelvio è stato progettato come parte di una famiglia, la famiglia "Giorgio", che è il nome dell'architettura che ha già dato vita a tutte le versioni di Giulia. È un'architettura sviluppata per offrire a tutte le Alfa Romeo prestazioni, handling, controllo e sicurezza al massimo livello, come dimostrano le 5 stelle Euro NCAP ottenute anche dalla Giulia. Un investimento importante che sta dando risultati eccellenti.