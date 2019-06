500 Star e 500 Rockstar: tutta un’altra musica

La 500, da oltre due anni leader in Europa nel suo segmento di appartenenza, l’auto che da gennaio a maggio 2019 ha raggiunto la quota record del 16% fuori dall’Italia, amplia la propria offerta con le versioni Star (dedicata alla clientela femminile) e Rockstar (dedicata alla clientela maschile). In comune, la tradizionale capacità di emozionare. “500 è sempre stata capace di creare forti emozioni – ha dichiarato Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth brand - chi compra 500, la compra perché rispecchia la sua personalità.

Più trasversale, sempre giovane ed emozionale”.

Nonostante le vetture siano già in vendita, FCA ha scelto il suo Centro Stile per presentare gli ultimi gioielli. In pratica ha aperto le porte della “stanza dei segreti” per far vedere come nascono attraverso una visita nel reparto “Colors & Materials" dove tutti gli aspetti estetici (colori, materiali e finizioni esterne e interne) prendono forma per caratterizzare i futuri modelli Fiat.

Tra le mura di questo laboratorio, infatti, a metà strada tra un sofisticato centro di ricerca e un raffinato atelier di moda, ogni giorno designer, architetti e tecnici studiano trend di stile e sperimentano innovativi processi produttivi, realizzando nuove tavolozze cromatiche e inediti abbinamenti di materiali Ed è proprio qui che una leggenda degli anni Sessanta, il mitico "cinquino", è rinato nel 2007 per "colorare" la quotidianità e le strade di tutto il mondo, divenendo una risposta autentica, unica e rilevante alle esigenze di mobilità urbana internazionale.

Intertvista - Luca Napolitano Head of Fiat and Abarth brands EMEA

Un percorso costellato da successi commerciali, come dimostra il record del 2018: nel suo undicesimo anno di vita, infatti, la Fiat 500 ha registrato il suo miglior progressivo di sempre con quasi 194.000 unità immatricolate (totale Fiat 500 e Abarth 595). Senza contare che da 2 anni è l’auto più venduta del Gruppo FCA, oltre ad essere l’attuale leader in Europa nel segmento delle city-car. Un trend che non conosce soste, tanto che nei primi 5 mesi del 2019 raggiunge la quota record del 16% fuori dall’Italia. La Fiat 500 inoltre è la capostipite dell’omonima famiglia – composta dai modelli 500, 500X e 500L – che a breve raggiungerà le tre milioni di unità vendute in Europa.

«Sono numeri eccezionali di un modello che in questi 12 anni di vita non è mai passato di moda, anzi è stato capace di evolvere continuamente, senza mai perdere la propria identità - spiega Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth brand - Tra gli ingredienti del successo le oltre 30 serie speciali nate al Centro Stile con la collaborazione di brand iconici - dalla moda alla nautica di lusso, dalla tecnologia all'heritage - che hanno dato vita a vetture uniche con cui esplorare territori inusuali per una city-car”.

500 Star e Rockstar

Grazie al lavoro del Centro Stile, Fiat è riuscita ad ampliare ulteriormente la platea di appassionati di 500, dando vita alla nuova gamma che gioca sulla doppia anima del modello: quella più votata all’eleganza e quella più sportiva. La prima anima nasce sull’allestimento Lounge, che trova la sua massima espressione nella nuova versione Star che di certo troverà il gradimento più alto nella clientela femminile. Invece, l’anima più sportiva, e per certi versi più affine a un cliente maschile, si ritrova nella grintosa 500 Sport e nella nuova e ancora più dinamica Rockstar.

Per soddisfare un pubblico giovane, poi, Fiat ha deciso di rendere più accessibile e connesse le versioni Lounge e Sport, offrendo di serie la radio Uconnect 7" HD LIVE touchscreen - con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android AutoTM - che rende ogni viaggio un'esperienza unica e coinvolgente.

“Per il lancio - conclude Napolitano - abbiamo costruito un’offerta insieme a un partner d’eccezione: 6 mesi di Apple Music inclusi nel prezzo. Perché 5oo è musica, ce lo dicono anche quelli che ormai sono diventati due amici di famiglia: Sting e Shaggy”.

E la conferenza si conclude con il video/pubblicità delle due star o, se preferite, rockstar.