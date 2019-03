8 marzo, Jeep festeggia il mondo femminile

Domani 8 marzo ricorre la Festa della donna, e in occasione dell'incontro tra Juventus e Udinese all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena l'omaggio del brand Jeep ® al mondo femminile. Durante la giornata verranno allestiti allo stadio due set fotografici in modo che tutte le donne sostenitrici possano mostrare il loro volto e registrare un breve messaggio video, descrivendosi in una parola e condividendo grazie a Jeep la loro storia.

Verranno selezionati i video migliori e le protagoniste avranno l'opportunità di rivedersi: tra il primo e il secondo tempo, infatti, i grandi schermi dello stadio mostreranno un video composto dai brevi messaggi registrati. In questo modo, le donne saranno protagoniste della comunicazione, attraverso un'iniziativa coinvolgente.

Non è la prima volta che il marchio Jeep dà voce ai sostenitori e alla sostenitrici bianconere: già in occasione del progetto "Ultraspeech" dello scorso dicembre è stato possibile incitare la squadra attraverso un messaggio vocale. Il supporto in ognuna delle tante sfide che costellano una stagione sportiva è il miglior modo per consolidare il connubio tra due realtà vincenti e sempre proiettate verso il futuro. Giunto alla settima stagione da Official Sponsor, il marchio Jeep ha infatti accompagnato la Juventus lungo un percorso di successi, con il record di titoli nazionali consecutivi e dell'esaltante accoppiata tra campionato e coppa nazionale, centrata per ben quattro volte di fila: un primato dal sapore 4x4.

La capacità di superare ogni limite contraddistingue la squadra campione d'Italia così come il marchio Jeep, che ha recentemente svelato, sul palcoscenico del Salone Internazionale di Ginevra, la sua evoluzione ibrida. Nonostante il blasone dell'heritage di Juventus e Jeep, ogni partita parte dal risultato di zero a zero, e ogni arrivo deve rappresentare una nuova partenza. Ecco perché oggi il marchio presenta su Renegade e Compass la nuova tecnologia PHEV, che migliora le già leggendarie performance off-road e on-road. E la sfilata dei nuovi modelli avviene al termine di un anno, il 2018, in cui è stato stabilito il record mondiale di vendite: evolvere dopo ogni primato è il segreto dei successi di ogni squadra vincente.