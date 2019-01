89° Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra: 150 premières e novità

89° Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra evento automobilistico che tradizionalmene apre la stagione è pronto a ricevere i suoi visitatori con circa 150 premières e novità: dal 7 al 17 marzo si potranno ammirare dal vivo a Ginevra le ultime produzioni fra modelli di serie e concept cars di oltre 180 costruttori, con molti debutti dal continente asiatico. La fedeltà e l’affezione a questo tradizionale appuntamento è testimoniata dalla massiccia partecipazione di pubblico dello scorso anno, che ha superato le 660.000 presenze!

Saranno oltre 900 i modelli esposti e nelle giornate riservate alla Stampa e ai media, per le quali - com’è tradizione - si sono accreditati tutti i più importanti players mondiali e sono attese oltre 10.000 presenze, verranno tenute oltre 70 conferenze stampa e ospitata la cerimonia finale del Premio «Car of The Year 2019»

Come di regola, al Geneva International Motor Show non parteciperanno solo grandi Costruttori ma anche un importante numero di piccoli produttori, studi di design e prototipi e raffinatissimi carmakers di serie esclusive e limitate. Senza dimenticare il grande interesse che suscita l’area del Padiglione 7 con la selezione delle migliori attrezzature ed equipaggiamenti per le officine.

L’edizione 2019 si presenta con una superficie espositiva invariata e fa registrare, oltre ai marchi che erano assenti lo scorso anno (Opel, Infiniti, DS) la sola defezione di Ford. Volvo rinuncia ad un proprio stand, mentre Volvo Car Group sarà rappresentato dal suo marchio Polestar con uno stand dalla superficie maggiore.

A fronte della rinuncia di alcuni carmakers, sono ben 26 i nuovi marchi che debuttano nelle halles ginevrine, tra cui si segnalano massicciamente gli asiatici. È il caso della cinese Changan: il Direttore Generale André Hefti ha dichiarato «…sono molto soddisfatto della presenza di uno dei più grandi Costruttori cinesi sul parterre di Ginevra, perché ormai è chiaro a tutti che l’industria asiatica ha un potenziale enorme per il futuro».

Come nel 2018, anche quest’anno la presenza di veicoli spinti da alimentazioni alternative sarà importante e nuovamente sottolineata dalla campagna «co² ribassato», realizzata con l’Ufficio Federale per l’Energia (BFE), che promuove veicoli che non emettono più di 95 grammi/km di anidride carbonica e che, con la app "Salon Car Collector", si possono trovare molto facilmente.

Ancora una volta sarà presente il famoso costruttore di orologi e cronometri TAG Heuer con la sua speciale esposizione tradizionalmente legata al mondo delle corse e dello sport automobilstico.

Il nuovo sito internet del Salone di Ginevra: tutte le informazioni sono a portata di click !

Proprio in questi giorni è online il nuovo sito internet dedicato al Geneva International Motor Show all’indirizzo www.gims.swiss. Il look e i contenuti del nuovo sito sono stati completamente ripensati e ne ha guadagnato molto la fruibilità con nuove funzioni e servizi. Le foto e i video sono sempre più in evidenza, con una dinamicità delle pagine che cattura i visitatori e mette loro a disposizione tutte le informazioni necessarie in pochi click. Senza dimenticare la nuova area dedicata ai media, dove i contenuti sono stati riorganizzati e viene data grande evidenza alla multimedialità. André Hefti, General Manager: "Il sito Web ci consente di rispondere da un lato agli automobilisti e ai visitatori e dall’altro agli espositori e ai media in un modo più mirato e sicuro”. Il rinnovamento e la manutenzione del sito è sotto la responsabilità dell'agenzia di comunicazione digitale Details SA di Ginevra.

Nuovo soggetto per la campagna pubblicitaria: "Liquid“

Il nome "Liquid“ dice già tutto o quasi del tema che ha ispirato la nuova campagna pubblicitaria del Geneva Motorshow: l’auto multiforme, l’auto come soggetto che evolve e si tramuta in continuazione, ma alla fine prende le sembianze di una bellissima coupé sportiva che si protende da una massa liquida in continuo movimento. "Un’auto che simboleggia il dinamismo del nostro Salone – spiega il Direttore Generale André Hefti – dove ogni anno ben oltre cento novità assolute si mostrano al pubblico nei campi della sicurezza, della tecnologia, del design e dei servizi”. Il manifesto, coloratissimo e brillante, è stato ideato e realizzato in video dall’Agenzia di Zurigo Wirz Brand Relations AG.

“Shift AUTOMOTIVE – Forum “

Il Geneva International Motor Show (GIMS) e la IFA di Berlino, il Salone leader al mondo nella proposta di soluzioni digitali ed in rete nei campi delle tecnologie per l’informazione, telecomunicazioni, elettronica di intrattenimento ed elettrodomestici, organizzano insieme lo Shift AUTOMOTIVE,con cadenza semestrale, una serie di manifestazioni sulla mobilità del futuro. Nell’ambito di questi eventi si discute su quanto e come le nuove tecnologie applicate all‘auto possano cambiare il nostro modo di guidare e pensare, o addirittura la nostra vita. Per il 6 marzo 2019 il GIMS ha organizzato un convegno completamente dedicato a questo tema, lo Shift AUTOMOTIVE Forum.

Dopo la prima edizione dello Shift AUTOMOTIVE, che si è svolta nel mese di settembre 2018 durante la IFA di Berlino e dove sono stati trattati vari temi da relatori importanti nel campo del design di BMW Group, Daimler, Porsche, Nokia, Mesosphere, Accelere e KPMG, è gia in arrivo la prossima edizione del convegno semestrale, che avrà luogo nel mese di marzo 2019 a Ginevra. Ed è lì che si discuterà sul futuro della guida delle automobili. Nuove tecnologie applicate ai veicoli trasformano il nostro mondo in maniera rapida e totale, un cambiamento che vede protagoniste l‘Industria dell’auto, dell’high-tech e dell’infotainment.

L’agenda dei lavori può essere vista qui: https://www.gims.swiss/shift-automotive

Al padiglione 7 protagoniste le aziende di accessori ed equipaggiamenti

In un’area completamente dedicata ai "professionals" - il padiglione 7 - sono presenti le aziende svizzere che rappresentano tutto il settore nazionale dei produttori di equipaggiamenti per auto e dei fornitori di servizi: accessori, pneumatici, parti di ricambio e attrezzature per officine. Il paradiso dei professionisti e degli appassionati!

Olivier Rihs: nuovo Direttore Generale del Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra

Grazie alla sua ampia esperienza nel settore digitale dell’automotive, Olivier Rihs – 49 anni - è stato designato a prendere il posto di André Hefti, Direttore Generale del Geneva International Motorshow che andrà in pensione nel corso del 2019. ʺRingrazio i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la fiducia, che mi è stata accordata, e sono lieto di iniziare questa nuova sfida - ha detto Rihs – e a Ginevra voglio continuare ad offrire sia agli espositori sia ai visitatori la migliore piattaforma per la mobilità del 21° secoloʺ. Rihs inizierà ufficialmente il suo nuovo incarico il 1° febbraio 2019.