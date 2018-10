A bimbinfiera 2018 Citroen c'è

Nuovo Citroën Berlingo eredita le caratteristiche degli ultimi modelli del Marchio. Il design e il comfort lo rendono più moderno, e rafforzano la spensieratezza e la praticità che hanno decretato il successo di questo modello iconico, che ha venduto oltre 1,7 milioni di esemplari. Adotta gli elementi dell’identità stilistica Citroën e una nuova morfologia, per un look che ispira robustezza. Disponibile in due misure, M da 4,40m e XL da 4,75m - entrambe da 5 e 7 posti - potenzia ulteriormente la modularità e lo spazio a bordo, per rendere ancora più facile l'uso quotidiano: 3 sedili posteriori indipendenti, che si ripiegano facilmente a scomparsa, pianale piatto fino al sedile anteriore del passeggero, sempre a scomparsa, 2,70 m di carico (3,05 m nella versione XL), 2 ampie porte laterali scorrevoli, dotati di vetri elettrici, volume del bagagliaio di riferimento, aumentato di 100 l, che arriva a 775 l nella versione M, a cui si accede facilmente grazie al lunotto posteriore apribile. Nuovo Citroën Berlingo offre inoltre 19 tecnologie di aiuto alla guida - come l’Head up Display a colori, il regolatore di velocità adattativo, il freno di stazionamento elettrico, la telecamera di retromarcia con Top Rear Vision, il Grip Control con Hill Assist Descent o il Controllo della Stabilità del rimorchio - 4 tecnologie di connettività - come CITROËN Connect Nav o la ricarica wireless per lo Smartphone – ed infine un’ampia gamma di motorizzazioni performanti come il nuovo 1.5 BlueHDi o il cambio automatico EAT8 e il PureTech 1.2.

C3 Aircross è il SUV compatto di Citroën, moderno e versatile, dalla personalità forte, fresca e originale. Uno stile unico, immediatamente riconoscibile, dalle molteplici possibilità di personalizzazione sia all’esterno sia all’interno. Facile da vivere nel quotidiano, si distingue per un’abitabilità di riferimento ed una modularità eccezionale. Anche al volante si apprezzano il carattere da SUV e le qualità stradali di C3 Aircross. Infatti, domina la strada grazie all'altezza dal suolo aumentata e alle ampie ruote, ed è a suo agio su tutti i terreni grazie al sistema Grip Control® con Hill Assist Descent, funzione di assistenza alla guida in discesa che mantiene il veicolo a velocità molto ridotta, per un maggior controllo e sicurezza in condizioni di forte pendenza. Per la sua capacità di modulare la motricità, C3 Aircross può così avventurarsi anche sui sentieri battuti. Questo la rende ideale in tutte le situazioni: per l’uso in città e per lo shopping, per le attività sportive e per il tempo libero all’aperto. Con un livello di comfort molto elevato, garantito anche da dodici funzioni di aiuto alla guida e 4 tecnologie di connettività, Citroën C3 Aircross è proposto con motorizzazioni di ultima generazione benzina PureTech e Diesel BlueHDi.

Grand C4 SpaceTourer, moderno, conviviale e familiare permette a conducente e passeggeri di viaggiare con un comfort senza paragoni, a bordo di un veicolo dal design valorizzante, con tecnologie e motorizzazioni di ultima generazione. Grand C4 SpaceTourer beneficia del savoir-faire di Citroën in termini di stile, spazio, modularità, praticità e benessere a bordo e propone diversi dispositivi utili al comfort e alla sicurezza come la nuova navigazione connessa 3D Citroën Connect Nav associata allo schermo Touch Pad 7’’, facile da usare e abbinata a nuovi servizi di connessione o il portellone ad apertura senza chiave, un’altra tecnologia molto utile nel quotidiano, che permette di aprire il bagagliaio solo con il semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore. Offre inoltre tecnologie al servizio della sicurezza, come il Riconoscimento dei limiti di velocità, il Regolatore di velocità adattativo con Funzione Stop, l’Avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, l’Active Safety Brake, il Coffee Break Alert o il Sistema di sorveglianza dell’angolo morto.

Citroën C3, lanciata sul mercato alla fine del 2016, reinterpreta una best seller del brand che in quattordici anni di presenza ha venduto nel mondo oltre 3,5 milioni di esemplari. In Europa, il grande potere seduttivo di Nuova C3 si è tramutato nella conquista di oltre 30 premi. In Italia, i clienti acquisiti dal lancio ne hanno apprezzato le numerose caratteristiche, come gli Airbump® e le versioni bicolore. Con la sua personalità colorata, Citroën C3 ha riscritto i codici del mercato con freschezza e ottimismo, rappresentando la sintesi dei valori che ispirano da sempre la progettazione e la produzione di Citroën.InterpretapienamentelepromessedelMarchio“BeDifferent”e“FeelGood”.

“Bedifferent”perildesignaudace che la rende unica energica e moderna ed immediatamente riconoscibile per il frontale rialzato ed aerodinamico e soprattuttopergliAirbump®. “FeelGood”perilbenessereassicuratodalprogrammaCitroënAdvancedComfort®eper l’impiego di tecnologie innovative pensate per agevolare chi guida (come la navigazione connessa 3D Citroën Connect Nav, la telecamera di retromarcia, l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, la sorveglianza dell’angolo morto) e per rendere più gradevole il viaggio. Ne è esempio la ConnectedCAM CitroënTM, una telecamera grandangolare HD integrata e connessa, che permette di catturare momenti di vita con foto o video, da conservare o da condividere sui social network.