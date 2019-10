A CityLife Shopping District va in scena il Trofeo EICMA

Aspettando l'apertura dell’Edizione numero 77 dell’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, in programma dal 7 al 10 novembre a Fiera Milano-Rho, il cuore dell’evento espositivo più importante al mondo per le due ruote inizia a battere in città. Domenica 3 novembre, per il secondo anno consecutivo, le torri firmate da Hadid, Isozaki e Libeskind faranno infatti da cornice al Trofeo EICMA 2019, l’evento di EICMA e CityLife Shopping District completamente dedicato alla passione per le bici e le moto.

Spettacoli, intrattenimento, esibizioni di bike trial e gare con biciclette a scatto fisso animeranno, dalle 10 alle 18, le aree esterne del più grande distretto urbano dello shopping in Italia. Spazio anche ai più piccoli, con una tappa speciale di EICMA FOR KIDS, il progetto itinerante di avviamento alle due ruote per bambini dai 4 agli 11 anni promosso da EICMA in collaborazione con Regione Lombardia e con il sostegno della Federazione Motociclistica Italiana. Per loro, prove gratuite di moto e bici e la possibilità di apprendere i fondamentali dell’educazione stradale attraverso un percorso propedeutico realizzato grazie al supporto del Moto Club Motofalchi della Polizia Locale Milano.

La giornata vedrà anche la presenza dell’Associazione Marina Romoli Onlus, una realtà sociale nata nel 2011 in seguito all’incidente stradale che ha coinvolto in modo grave l’omonima ciclista. L’associazione si prefigge di promuovere e finanziare la ricerca scientifica per la cura alla paralisi causata da lesioni croniche del midollo spinale e di aiutare economicamente giovani atleti in condizioni fortemente invalidanti a causa di incidenti stradali o gravi infortuni subiti durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Il Trofeo EICMA 2019, che ha ricevuto anche il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana, dà quindi ufficialmente il via alla contaminazione a due ruote di Milano e apre la settimana di RIDEMOOD, il ricco palinsesto di eventi, collaborazioni e appuntamenti gratuiti in città coordinato da EICMA. E proprio della volontà di “rendere l’evento espositivo sempre più coinvolgente e vivo anche oltre i padiglioni fieristici” ha parlato il Presidente di EICMA S.p.A. Andrea Dell’Orto che, annunciando l’appuntamento di domenica ha sottolineato inoltre come “la scelta di questo luogo simbolo di Milano, dove tra l’altro più di cento anni fa è iniziata l’avventura di EICMA, non sia casuale, perché con CityLife Shopping District condividiamo l’attitudine e lo sguardo al futuro, senza dimenticare le radici”.

Maggiori informazioni sull’evento e il palinsesto di RideMood sono disponibili sul sito web eicma.it.