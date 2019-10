A EICMA 2019, Me Scooter Elettrico svela le nuove versioni

Mobilità sostenibile in chiave design, innovazione e Made in Italy: sono questi i criteri guida di ME Group, azienda bresciana che nel 2018 ha fatto il suo ingresso nel mondo della mobilità elettrica con il ME Start Edition, il primo scooter al mondo costruito con un telaio brevettato in SMC.

Nato dalla volontà e dal desiderio di offrire alle persone un prodotto bello, diverso, semplice, pulito e capace di regalare un nuovo senso di libertà e piacere nel muoversi in città, il primogenito è stato accolto con molto interesse dal mondo delle due ruote e dal pubblico.

I nuovi modelli 2.5 e 6.0 si presentano potenziati nelle performance ed evoluti nel carattere (che si riconosce in quattro aggettivi: “sfrontato e gentleman, visionario ma anche un po’ retrò” ) sempre all’insegna di un nuovo concetto di mobilità sostenibile, che coniuga estetica, funzione e piacere di guida: una mobilità positiva.

Grazie al telaio brevettato e realizzato in SMC – Sheet Moulding Compound -, materiale termoindurente in fogli ottenuto innestando filamenti di fibre di vetro tagliate su uno strato di resina poliestere, qualità come leggerezza, resistenza e versatilità, oltre ad ottime prestazioni e un’autonomia fino a 70 km (ME 6.0) e 80