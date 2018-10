A Imola un week end di adrenalina nell’ultima gara della Porsche Carrera Cup

Il prestigioso circuito di Imola ospiterà il prossimo fine settimana l’ultima gara della Porsche Carrera Cup Italia.

Q8, main partner insieme a Porsche del Campionato 2018, in occasione del Porsche Festival, presenterà due importanti novità.

La prima rappresentata dal nuovo Programma Fedeltà StarQ8 e la seconda dedicata a professionisti ed aziende con due card dedicate, CartissimaQ8 e RecardQ8.

Q8 e le novità fuori pista. Q8 e Porsche partner del Campionato 2018

“Q8 è alla continua ricerca di innovazione per offrire un servizio sempre più di qualità ai propri clienti” – Gherardo Bisi, direttore marketing di Kuwait Petroleum Italia - “e la partnership, con un brand innovativo e di prestigio come Porsche, permette di sottolineare i nostri valori di marca tra cui passione e tecnologia. Stiamo inoltre ampliando ulteriormente l’offerta di servizi digitali poiché, ad oggi, il 10% dei clienti usa la nostra app, ma vogliamo crescere in tal senso e il Porsche Festival sarà un’ottima occasione in cui promuovere tutte le nostre iniziative”.

Il nuovo programma StarQ8, attivo dal 1° Ottobre 2018, permetterà di raccogliere i Punti Stella in modo molto semplice: al primo login da APP si ricevono sin da subito 50 punti; si accumula 1 punto ogni litro di carburante self; ogni 1000 litri altri 50; 20 punti per il compleanno; 50 punti ogni litro di lubrificante auto e moto minerale in confezione da 1 e 4 litri e 100 punti per quello sintetico.

Ma la vera novità di quest’anno è che con il rifornimento effettuato in modalità servito e rifornendosi di prodotti Q8 Hi Perform (100 Ottani e Diesel) i punti si moltiplicano.

Q8 e le novità fuori pista. CartissimaQ8 e RecardQ8 dedicati ai clienti

Per quanto riguarda CartissimaQ8 e la prepagata RecardQ8, le stesse sono utilizzabili su tutto il territorio nazionale e si dimostreranno molto utili a semplificare la gestione amministrativa dei rifornimenti.

In vista della nuova normativa riguardante l’abolizione della scheda carburante, Q8 ha voluto rispondere con una soluzione che permettesse, in modo pratico e veloce, di vagliare la tracciabilità elettronica dei pagamenti ai fini della deduzione fiscale.

Più in particolare CartissimaQ8 permette di gestire interattivamente la flotta aziendale, ricevere fatture facilmente scaricabili, usufruire di condizioni commerciali personalizzate nonché di pagare direttamente tramite SDD con dilazione di pagamento.

Mentre RecardQ8 è invece una carta prepagata ricaricabile dedicata ai titolari di partita IVA.

Rappresenta una soluzione di facile utilizzo, personalizzabile, sicura e ricaricabile con PayPal, MyBank o in contanti, direttamente presso il gestore di fiducia. Inoltre, prevede l’emissione di fatture riepilogative elettroniche per il recupero dell’imposta agevolando i professionisti indipendenti in maniera smart e senza l’onere di una carta di credito comune.