A novembre optional in omaggio su Jeep Renegade e Compass

Per tutto il mese di novembre, infatti, chi sceglierà un SUV Jeep ® Renegade o Compass in pronta consegna godrà di un'eccezionale offerta: tutti gli optional presenti sulla vettura saranno in omaggio.Questa promozione va a sommarsi ai vantaggi del finanziamento Be-Smart grazie al quale è possibile acquistare Jeep Renegade a partire da 18.900 euro con valore futuro garantito e Jeep Compass a 24.900 euro con smartphone integration, Forward Collision Warning e climatizzatore automatico, sempre con valore futuro garantito.

L'offerta è supportata da una campagna di comunicazione diffusa su canali televisivi e radiofonici e sul web e basata sul concept "Born to be Wild", che sottolinea lo spirito di chi sceglie un SUV Jeep. Ognuno di noi nasce pieno di curiosità verso il mondo, avventuroso e inarrestabile: "born to be wild", con un inconfondibile spirito 4x4. E quando la natura 4x4 evolve nel senso del comfort, della sicurezza e della funzionalità diventa un SUV Jeep capace di garantire avventura e libertà.

A bordo di Jeep Compass è possibile vivere pienamente questo spirito anche nell'utilizzo urbano: oltre alla tecnologia off road più avanzata, offre una dinamica di guida su strada eccezionale e oltre 70 sistemi di sicurezza attiva e passiva, che hanno consentito a Jeep Compass di conquistare le cinque stelle EuroNCAP . Alcuni di questi dispositivi sono stati specificamente progettati per assistere il guidatore nei lunghi tratti autostradali.

La nuova Jeep Renegade ha portato al debutto l'innovativa gamma di propulsori a benzina turbo sviluppata per garantire massima efficienza nei consumi e prestazioni eccezionali sia su strada sia in fuoristrada, fermo restando uno stile unico e senza compromessi, che integra i tratti iconici del brand Jeep in una veste moderna. La naturale attitudine off road del primo SUV Jeep prodotto in Italia emerge anche dal punto di vista stilistico e convive con un'anima urbana e lifestyle.