A Saragozza inizia la produzione della Opel Corsa

Opel Corsa-e ha una potenza di 100 kW (136 CV) e un’autonomia di 330 chilometri (WLTP)1 in modalità elettrica e rende la mobilità elettrica accessibile per tutti. Insieme a Grandland X Hybrid4, Corsa-e darà il via all’epoca elettrica di Opel. Il marchio del “Blitz” offrirà infatti una versione elettrica di ogni suo modello già entro il 2024.