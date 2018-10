Abarth 595 debutta alla Targa Florio 2018

Lo Scorpione sceglie il palcoscenico della "Targa Florio", la corsa automobilistica più antica del mondo, quest’anno giunta alla 102esima edizione per il debutto in società della la nuova gamma Abarth 595. L’icona del marchio si evolve all’insegna della sua doppia anima, performance e stile: sono questi infatti gli ingredienti che danno vita, oggi come ieri, a ogni Abarth, gli stessi ingredienti capaci di trasformare l'ordinario in straordinario.

«Sin dal secondo dopoguerra Carlo Abarth lega la sua storia alla Targa Florio – spiega Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat end Abarth brand –. Le strade sinuose della Sicilia sembrano fatte apposta per esaltare le doti delle sue automobili da corsa. È quindi un legame indissolubile tra lo Scorpione e la “cursa”, costellato da successi sportivi e aneddoti memorabili. Del resto, ammirando queste vetture d'epoca che hanno creato la leggenda sportiva Abarth è possibile capire come si è formato, negli anni e sull'impegnativo banco di prova delle corse, quell'inestimabile patrimonio di stile e performance che ha portato alle auto di oggi. La nostra partecipazione all’edizione 2018 è un tributo al 110° anniversario dalla nascita del fondatore, oltre ad essere la migliore opportunità per far debuttare la nuova gamma Abarth 595 rafforzando il legame con la nostra storia e con la sportività che è parte dei valori del nostro brand».

«Evoluzione dell’icona del brand, la nuova gamma Abarth 595 ha riscosso grande entusiasmo dal suo lancio nelle scorse settimane - continua Luca Napolitano – . Infatti, attraverso interventi tecnici mirati, una meticolosa cura dei dettagli e la scelta di materiali pregiati riesce ad esprimere con forza le due anime del marchio, ovvero performance e stile, che vengono perfettamente rappresentate dalle due versioni iconiche Competizione e Turismo: per i nostri clienti due modi di entrare e vivere il mondo Abarth”

Al centro della nuova gamma 595 le versioni Competizione e Turismo che esprimono le due anime di Abarth. La 595 Competizione è più “radicale” e destinata agli amanti delle prestazioni e della sportività senza compromessi, la 595 Turismo è legata ai valori di stile e comfort tipici delle granturismo italiane, con grande cura dei dettagli, interni in pelle e Pacchetto Urban.

Sulla nuova 595 Competizione la principale novità è il nuovo scarico Record Monza, offerto di serie e dotato di una valvola attiva controllata dal pulsante Sport. Alla sola pressione del tasto “Sport” la valvola di scarico viene aperta e il sound del motore si fa molto più profondo e gradevolmente più aggressivo. Il conducente può scegliere tra un sound da “gentleman driver” e un rombo più duro e sportivo, tradizionalmente Abarth. Per la 595 Competizione è stata studiata una nuova livrea “Verde Adrenalina” abbinata al tetto nero a sottolinearne l’ispirazione dal mondo racing.

Abarth 595 Turismo è pensata per chi non vuole rinunciare al comfort pur disponendo di una vettura altamente prestazionale. All'interno dell'abitacolo troviamo la selleria in pelle Abarth accuratamente rifinita che si abbina perfettamente allo stile elegante della Turismo. Il tutto arricchito dal nuovo Pacchetto Urban che comprende sensori di parcheggio, sensore pioggia e sensore crepuscolare: una dotazione pensata per rendere più facile e confortevole la guida quotidiana. La Turismo è disponibile anche con un nuovo elegante ed esclusivo colore opaco il “Grigio Asfalto”.

La gamma prosegue con la 595 che con i suoi 145 cavalli rappresenta il livello d’ingresso nel mondo Abarth e offre di serie tutte le dotazioni necessarie a garantire il divertimento e il piacere di guida tipico delle vetture dello Scorpione, tra i quali il volante a fondo piatto con mirino centrale e il tasto “Sport” che, in questo caso, agisce sull’erogazione di coppia massima, sulle tarature del servosterzo e del pedale dell’acceleratore.

L’offerta si completa con le versioni 595 Pista e 695 Rivale. La prima è orientata alla performance, come dimostra, tra le dotazioni, la presenza dell’Abarth Telemetry da 7”, che consente di tenere sempre sotto controllo le prestazioni, del nuovo scarico Record Monza e delle sospensioni posteriori Koni con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) che assicurano maggior tenuta di strada, maneggevolezza e stabilità, in totale sicurezza. Invece, la seconda serie speciale nasce dalla collaborazione tra Abarth e Riva, icona italiana della nautica mondiale, ed è la creazione Abarth più raffinata di sempre, perfetto connubio tra eleganza e performance.

La nuova gamma 595 è disponibile in versione berlina o cabrio, in cinque allestimenti (595, 595 Pista, 595 Turismo, 595 Competizione e 695 Rivale) con livelli di potenza da 145 a 180 CV, tutti Euro 6D-Temp, che permettono di soddisfare le esigenze di ogni cliente.

«Le competizioni sono un elemento essenziale nella storia e nell'attualità del marchio Abarth che vanta una lunga e gloriosa tradizione nel mondo del racing e del rally – spiega Luca Napolitano –. Proprio nel mondo delle corse il marchio ha voluto prima testare e affinare le sue innovazioni tecnologiche per poi trasferirle sulle vetture stradali, offrendo così il massimo in termini di prestazioni, sicurezza e affidabilità: è una prerogativa che poche case automobilistiche possono vantare».

La tradizione racing e i successi sportivi affondano le loro radici nella storia, come dimostrano le tante vittorie di categoria ottenute alla Targa Florio, soprattutto con le Abarth 1000 SP, agili vetture Sport che si sono sempre trovate a proprio agio sulle strade delle Madonie, consentendo a numerosi piloti privati di ben figurare anche nella classifica assoluta. Di rilievo anche i primati di classe delle Abarth 124 Rally nelle ultime edizioni degli anni Settanta. Da quando poi nel 1978 la Targa Florio si è trasformata da gara di velocità a rally, Abarth ha ottenuto diversi successi assoluti: due con l'Abarth 131 Rally, nel 1979 con Adartico Vudafieri e nel 1980 con Mario Pasetti; due con la Fiat Punto Super 1600, nel 2003 e nel 2004 sempre condotta da Paolo Andreucci, che si è affermato anche nel 2006 con l'Abarth Grande Punto S2000. Nel 2009 lo stesso modello è stato portato alla vittoria da Luca Rossetti. Infine, va anche ricordato che nelle ultime due edizioni della Targa Florio si è ritrovata la suggestione di un tempo, grazie al ritorno alle competizioni dell'Abarth 124 rally, nata per riportare spettacolo in questa specialità.

“Oggi l’Abarth 124 rally è il punto di riferimento della categoria R-GT, avendo conquistato con una gara d’anticipo il Campionato Mondiale FIA nella categoria R-GT con i francesi Raphael Astier e Frédéric Vauclaire, e monopolizzando le prime 5 posizioni della classifica dello stesso – conclude Luca Napolitano -. In questa stagione ha totalizzato finora, nei 12 campionati nazionali e internazionali nei quali è impegnata, circa 40 successi di categoria. E lo stesso modello vincente viene proposto al grande pubblico nella sua versione stradale: l’Abarth 124 GT. Si tratta di una serie speciale adrenalinica su base Abarth 124 in cui convivono due anime: lo stile della coupé e il grintoso dinamismo e la gioia di guidare che solo una vera roadster con trazione posteriore può regalare. Abbiamo così deciso di regalare un sogno agli appassionati della Targa Florio 2018 che l’hanno potuta ammirare e provare apprezzandone l’accelerazione bruciante e la grande tenuta di strada, anche sui percorsi più tortuosi: è una vettura da veri intenditori».

Infine va ricordato che Abarth è anche protagonista in pista con le Abarth 695 Assetto Corse Evoluzione e Abarth 500 Assetto Corse impegnate quest’anno nella decima edizione del Trofeo Abarth Selenia e nei campionati F4 Italiano e tedesco in cui equipaggia le monoposto di Formula 4 con il performante motore Abarth 1.4 litri da 180 CV.

Per la "Targa Florio Classica", la competizione di regolarità per auto storiche, sono state selezionate tre esemplari Abarth della collezione di FCA Heritage, il dipartimento del Gruppo dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico dei marchi italiani di FCA: l’Abarth 2400 coupé (1964), l’Autobianchi A112 Abarth 58 HP (1974) e la Fiat 500 (1974) elaborata con la nuova “Cassetta di Trasformazione Abarth Classiche 595”. Ciascuna rappresenta una delle tre grandi “categorie” di produzione di vetture stradali da parte del marchio: infatti, la 2400 carrozzata da Allemano è l’esempio concreto dell’abilità di Abarth quale costruttore in proprio di vetture granturismo di fascia alta; così come la grintosa A112 ricorda l’ingresso di Abarth nel Reparto Corse Fiat, dopo l’acquisizione della Casa dello Scorpione nel 1971. Infine, la scattante Fiat 500, elaborata con la nuova cassetta di trasformazione 595 realizzata da FCA Heritage, rende omaggio a quel glorioso periodo in cui Abarth ha dato vita alle famose elaborazioni di vetture Fiat di piccola cilindrata. Inoltre, per celebrare il 110° anniversario dalla nascita di Carlo Abarth (Vienna, 15 novembre 1908 – 23 ottobre 1979), all’evento siciliano hanno partecipato due figure simboliche per il marchio: Anneliese Abarth, che ha fatto la passerella di partenza sulla 2400 Coupé appartenuta al marito, e Eris Tondelli, storico pilota e collaudatore Abarth, che si occupò dello sviluppo delle 595 negli anni Sessanta.