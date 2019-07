Abarth è Main Sponsor della XV edizione di Formula SAE ITALY

Dal 24 al 28 luglio si svolgerà la 15esima edizione di Formula SAE Italy, Formula Electric Italy & Formula Driverless, la competizione tra studenti di ingegneria, provenienti dalle università di tutto il mondo, che si cimentano nel progettare, costruire e mettere in pista la propria vettura da competizione. Ospitato dall'Autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari (Parma), l’appuntamento italiano della Formula SAE è organizzato dall’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e vedrà la partecipazione, in qualità di Main Sponsor di Fiat Chrysler Automobiles con il marchio Abarth, a conferma della volontà di FCA di stringere ulteriormente il legame con il mondo accademico e di comunicare i valori sportivi del brand dello Scorpione che infatti vanta una lunga e gloriosa storia nel racing.

Abarth è uno dei pochissimi marchi automobilistici che fin dalla nascita – quest’anno ricorre il suo 70esimo anniversario - è sempre stato legato alle competizioni: Carlo Abarth elaborava le vetture di serie per dare vita a fantastiche e vittoriose auto da corsa, facendo così nascere e crescere il mito dello Scorpione. Allo stesso modo i giovani ingegneri di Formula SAE progettano a costruiscono da soli le loro vetture, portandole anche in pista. Senza dimenticare che Abarth è da sempre vicino ai giovani appassionati di auto e di competizioni, come dimostra il suo impegno nella Formula 4 powered by Abarth, in Italia e Germania, il campionato propedeutico alla crescita delle giovani promesse del motorsport.

La Formula SAE Italy quindi è un avvincente evento educational in cui le vetture saranno valutate in una impegnativa “cinque giorni” da un pool di giudici, attraverso diverse prove basate su design, efficienza ingegneristica e sostenibilità dei costi. Solo chi supererà queste prime valutazioni potrà affrontare le prove in pista: accelerazione, skid-pad e autocross fino a alla prova forse più affascinante, l’endurance. A sfidarsi quest’anno oltre 2.600 studenti da 27 Paesi e 80 diversi atenei in rappresentanza di 87 team universitari. L’obiettivo è mettere al centro, più che l’agonismo, le capacità dei ragazzi in termini di conoscenze ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle tempistiche, coordinamento della progettazione e presentazione del prodotto. Sono previsti riconoscimenti per le diverse categorie, suddivise per classi, e per tipo di test. Tra i premi speciali conferiti dagli sponsor, spiccano i due assegnati dal marchio Abarth nella categoria “Endurance & Efficiency”, rispettivamente per le vetture con motore a combustione (1st classified in the endurance event class 1C) ed elettrico (1st classified in the endurance event class 1E), oltre al premio per la prova in pista riservata ai veicoli a guida autonoma (1st classified in the trackdrive event class 1D).

Tra le attività più emozionanti di Formula SAE Italy 2019 spiccano i test drive in circuito a bordo dei modelli Abarth 124 Rally Tribute, Abarth 595 Competizione e Abarth 595 esseesse, queste ultime due appartenenti alla nuova gamma "70° Anniversario" riconoscibile esternamente dal logo sviluppato ad hoc che le rende auto uniche ed esclusive. In particolare, con i suoi 180 CV l’Abarth 595 Competizione è la versione più "radicale" dell’icona Abarth mentre la nuova Abarth 595 esseesse rende omaggio al leggendario kit di elaborazione degli anni Sessanta, ripresentato con successo nel 2009 sulla Abarth 500. Destinata agli amanti delle performance senza compromessi, oggi la nuova Abarth 595 esseesse coniuga la sportività e l'adrenalina proprie del marchio dello Scorpione con una particolare caratterizzazione di design, stile e connettività. Spazio poi all’esclusiva limited edition Abarth 124 - prodotta in edizione limitata a sole 124 unità - che celebra la straordinaria Abarth 124 rally e la sua scorsa stagione ricca di successi, culminati con la conquista della Coppa FIA R-GT, del Campionato Europeo Rally e più di 40 successi di categoria in 12 diversi campionati nazionali. E per rimanere protagonista e difendere i titoli conquistati, nel 2019 la vettura da gara è stata completamente rinnovata e sta gareggiando in tutt'Europa con ottimi risultati. In dettaglio, Abarth 124 Rally Tribute sfoggia contenuti esclusivi che ne fanno un autentico "pezzo da collezione", come dimostrano il badge celebrativo specifico sui parafanghi e, all'interno dell'abitacolo, la targhetta metallica numerata, oltre a una specifica "Certificazione di Autenticità" - rilasciata da FCA Heritage - che fa di ciascun esemplare un esclusivo "Instant Classic" da custodire poiché un sicuro investimento per il futuro.