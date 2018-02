Abarth protagonista dell'Aci Rally Italia Talent 2018

Lo scorpione “punge” ancora grazie alle sue Abarth 595 Competizione e Abarth 124 Spider che, come sempre, hanno mostrato grandi prestazioni e massima affidabilità, in assoluta sicurezza. Dove? Sul Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona nel quale, la scorsa settimana, si è conclusa l’edizione 2018 dell’ACI Aci Rally Italia Talent by Abarth.

Ben 312 gli iscritti che si sono messi in gioco affrontando le impegnative prove disegnate dagli esaminatori di Aci Rally Italia Talent all’interno del Circuito abruzzese.

Moltissimi i giovani e giovanissimi, tra cui 12 minorenni, senza precedenti esperienze corsaiole che hanno partecipato alle prove con una cornice di pubblico veramente numeroso, che, secondo i dati forniti dalla Direzione del Circuito, ha raggiunto le 10.000 presenze nelle tre giornate di selezione.

Gli esaminatori presenti alla selezione, Basso, Dallavilla, Longhi, Pirollo e Travaglia, tutti grandi campioni rally, hanno poi entusiasmato pubblico e iscritti con spettacolari evoluzioni sulle Abarth 595 Competizione e Abarth 124 Spider.

La sesta sessione dell’edizione 2018, si effettuerà il prossimo fine settimana all’International Circuit La Conca di Muro Leccese, struttura sportiva polivalente di eccellenza della provincia di Lecce, dove al momento si registrano quasi 350 iscritti.

Con questa selezione in terra pugliese l’edizione 2018 di Aci Rally Italia Talent supererà quota 4.000 partecipanti, numeri da record, confermando il successo sempre più crescente di questa iniziativa targata Aci e Abarth.

Iscrizioni online ancora aperte per le prossime Selezioni regionali sul sito www.rallyitaliatalent.it

Calendario Selezioni ACI Rally Italia Talent 2018

12/13/14 gennaio – Cremona Circuit (CR)

19/20/21 gennaio – Pista del Corallo Alghero (SS)

26/27/28 gennaio – Circuito di Siena (SI)

2/3/4 febbraio – Circuito Internazionale Viterbo (VT)

9/10/11 febbraio – Circuito Internazionale (CH)

16/17/18 febbraio – Circuito La Conca (LE)

23/24/25 febbraio – Autodromo di Adria (RO)

2/3/4 marzo – Circuito Vincenza Ispica (RG)

9/10/11 marzo – Pista Winner (AT)