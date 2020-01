ACI: chiusura d'anno in crescita per il mercato dell'usato

In dicembre i passaggi di proprietà delle automobili, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale),hanno registrato un lieve incremento mensile dell’1,2%, che, tuttavia, scende in territorio negativo in termini di media giornaliera (-3,9%) per via della presenza di una giornata lavorativa in più rispetto al corrispondente mese del 2018. A dicembre ogni 100 vetture nuove ne sono state vendute 162 di seconda mano e 159 nel corso dell'intero anno.

A fronte del calo delle prime iscrizioni di auto diesel che trova riscontro anche a dicembre (-11,2% rispetto allo stesso periodo del 2018, con una quota mensile di mercato che si riduce dal 47,1% al 36,8%), si registra un leggero aumento dei passaggi di proprietà per questa categoria di auto, con un incremento mensile dello 0,2% che porta al 51,1% la quota di mercato delle vetture alimentate a gasolio dell'intero 2019.

Sempre in tema di prime iscrizioni, nel 2019, complessivamente, è stata registrata una diminuzione del 21,9% per le auto diesel a fronte di una crescita del 26,1% per quelle a benzina. Di conseguenza dobbiamo segnalare un netto calo della quota di auto a gasolio sul totale delle immatricolazioni: dal 51,4% del 2018 al 40% del 2019, tanto che con il 45,7% nel 2019 le auto nuove a benzina superano la percentuale di quelle alimentate a gasolio.

Positivi i passaggi di proprietà dei motocicli che a dicembre hanno registrato, al netto delle minivolture, un incremento mensile del 3,6% (-1,5% in termini di media giornaliera).

Complessivamente nel 2019 il mercato dell'usato ha archiviato incrementi dello 0,5% per le autovetture e dello 0,2% per tutti i veicoli, mentre il settore dei motocicli ha registrato un calo dello 0,3%.

I dati sono riportati nell'ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it

Più 7% a dicembre per le radiazioni delle quattro ruote, (determinato principalmente dal rialzo di quelle per esportazione, +17,3% rispetto allo stesso periodo del 2018), con la media giornaliera pari a +1,7%, e più 18,2% per le due ruote (+12,3% la media giornaliera). Il tasso unitario di sostituzione del parco auto a dicembre risulta pari a 0,89 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 89) e a 0,79 nell’intero anno.

Nel 2019 le radiazioni hanno archiviato incrementi del 2,3% per le autovetture e del 2% per tutti i veicoli, mentre per i motocicli il segno è -4,8%.

Considerando il saldo positivo per le autovetture tra prime iscrizioni e radiazioni (circa 408.000 unità) si prevede un nuovo incremento del parco circolante al 31-12-2019 di oltre l’1%.

RADIAZIONI E USATO A DICEMBRE 2019

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*) DIC ‘18 DIC ‘19 % DIC ‘18 DIC ‘19 % AUTO 123.730 132.394 7,0 237.803 240.593 1,2 MOTO 8.386 9.911 18,2 25.299 26.220 3,6 TUTTI I VEICOLI 144.698 157.583 8,9 295.176 298.186 1,0

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture

RADIAZIONI E USATO ANNO 2019

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*) 2018 2019 % 2018 2019 % AUTO 1.507.333 1.541.411 2,3 3.087.957 3.102.893 0,5 MOTO 122.092 116.237 -4,8 550.301 548.413 -0,3 TUTTI I VEICOLI 1.778.543 1.813.802 2,0 4.058.441 4.067.339 0,2

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI NETTI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA