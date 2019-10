ACI, settembre positivo per i passaggi di proprietà

Segno più a settembre per il mercato dell’usato rispetto allo stesso mese del 2018. I passaggi di proprietà delle autovetture, depurati dalle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno archiviato a settembre una variazione mensile positiva del 3,2% che, tuttavia, in termini di media giornaliera si traduce in meno 1,7%. Per ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 179 usate nel mese di settembre e 154 nei primi nove mesi dell’anno.

Ancora una volta, a fronte di un consistente calo delle prime iscrizioni di autovetture diesel (-20,2%), in controtendenza a settembre l’aumento del 4,2% dei passaggi di proprietà delle quattro ruote alimentate a gasolio, che hanno incrementato di mezzo punto percentuale la propria quota sul totale (dal 49,2% di settembre 2018 al 49,7% dello stesso mese del 2019). In crescita anche le minivolture di auto diesel (+2%), a fronte di una contrazione dello 0,1% dei minipassaggi a benzina.

Positivo anche il bilancio dei passaggi di proprietà delle due ruote, che, al netto delle minivolture, a settembre hanno registrato una variazione mensile positiva del 4,3%. Il dato torna negativo in termini di media giornaliera (-0,7%).

Nei primi nove mesi dell’anno sono state rilevate, complessivamente, crescite dell’1,2% per le autovetture e dello 0,7% per tutti i veicoli, contro una flessione dello 0,3% per i motocicli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it

In crescita a settembre le radiazioni di autovetture che hanno messo a segno un incremento mensile del 7,5%. Il tasso unitario di sostituzione a settembre è stato pari a 0,90 (ogni 100 autovetture iscritte ne sono state radiate 90) e a 0,77 nei primi nove mesi dell’anno. In aumento anche le radiazioni di motocicli con un incremento mensile del 3,9%.

Nel periodo gennaio-settembre 2019 le radiazioni hanno archiviato crescite complessive del 3% per le autovetture e del 2,4% per tutti i veicoli, a fronte di una flessione del 6,4% per i motocicli.

RADIAZIONI E USATO A SETTEMBRE

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*) SET‘18 SET'19 % SET'18 SET‘19 % AUTO 120.117 129.162 7,5 249.477 257.548 3,2 MOTO 9.474 9.840 3,9 45.814 47.774 4,3 TUTTI I VEICOLI 139.915 150.432 7,5 326.401 338.119 3,6

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA

QUOTA DI MERCATO VAR % MENSILE QUOTA DI MERCATO VAR % GEN-SET SET ‘18 SET ‘19 GEN-SET ‘18 GEN-SET ‘19 PRIME ISCRIZIONI BENZINA 38,8% 47,2% 33,3 34,6% 44,8% 27,7 DIESEL 49,0% 35,7% -20,2 53,2% 41,3% -23,5 PASSAGGI AL NETTO MINIVOLTURE BENZINA 36,4% 36,2% 2,6 36,1% 35,0% -1,7 DIESEL 49,2% 49,7% 4,2 49,8% 51,6% 5,0 MINIVOLTURE BENZINA 29,4% 28,5% -0,1 30,2% 28,8% -5,0 DIESEL 59,4% 59,0% 2,0 58,5% 59,9% 2,3

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia