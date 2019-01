aCoffeeWith CarlosTavares: clima energia e ambiente, quale futuro?

Un dialogo di estremo interesse (e di assoluta attualità) con una serie di esperti della società civile. A volerlo - e in questo senso a impegnarsi in prima persona per concretizzarlo, anche allo scopo di alimentare la riflessione del Gruppo PSA per una crescita sostenibile e redditizia - è stato il presidente del direttorio.

Tra le sette grandi tendenze destinate a influire sul futuro della mobilità, la prima a essere affrontata è quella dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle conseguenze su energia e ambiente.

Da qui una stimolante conversazione con Hervé Le Treut, climatologo e coautore della quinta relazione dell’Ipcc.

A questa seguiranno altri incontri che riguardano le altre grandi tendenze: il comportamento dei clienti, la divergenza dei mercati, la condivisione, la connettività, l’autonomia e la trasformazione digitale.

Basse emissioni di anidride carbonica

Spiega Carlos Tavares: “L’intero stile di vita della società occidentale deve cambiare. Il contributo che le imprese possono dare è la tecnologia, che rende auspicabile, affidabile e sicura una società a basse emissioni di anidride carbonica”.

Dal canto Le Treut osserva che “la pressione della società sarà indicizzata sulla pressione climatica”. E aggiunge: “La sfida consiste nell’aiutare le persone a capire quali sono le opzioni. La comunità scientifica ha in questo senso un ruolo importante da svolgere”.

Proprio in relazione ai cambiamenti climatici, l’industria automobilistica è impegnata nella riduzione dei gas a effetto serra, seguendo il ritmo di inasprimento delle norme, che deve comunque preservare la libertà di movimento.

Queste dunque le proiezioni: circa il 25% dei veicoli venduti nel 2030 sarà al 100% elettrico o ibridi ricaricabili (proiezione IHS a livello mondiale), contro l’1% riscontrato nel 2016.

Soluzioni di mobilità innovative

Groupe PSA progetta esperienze automobilistiche uniche e propone soluzioni di mobilità innovative per rispondere alle aspettative di tutti.

Il Gruppo riunisce cinque marchi automobilistici (Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall) e propone una vasta offerta di servizi connessi e legati alla mobilità, con il marchio Free2Move.

Il suo piano strategico ‘Push to Pass’ rappresenta una prima tappa verso la sua visione. L’obiettivo è essere un costruttore automobilistico globale all’avanguardia dell’efficienza e un fornitore di servizi di mobilità di riferimento per instaurare una relazione a vita con i clienti.

Groupe PSA è uno dei pionieri della vettura a guida autonoma e del veicolo connesso. Le sue attività si estendono anche al finanziamento con Banque PSA Finance e agli equipaggiamenti automobilistici con Faurecia.