aCoffeeWithCarlosTavares: le evoluzioni del comportamento dei clienti

A tu per tu con esperti provenienti dalla società civile per alimentare la riflessione del Gruppo PSA per una crescita sostenibile e redditizia.

Dopo i cambiamenti climatici, la seconda delle sette grandi tendenze destinate a influire sul futuro della mobilità è il comportamento dei clienti, argomento oggetto di un’interessante conversazione con Martha Delgado, già Segretaria all’ambiente del Messico, incaricata della strategia definita “mobilità dolci” ed ex vicepresidente della rete Local governments for sustainability.

Osserva Carlos Tavares: “Crediamo che una delle nostre missioni, se non la più importante, sia consentire la libertà di circolazione, che è fondamentale per il lavoro, per la salute, per conservare una rete sociale e mantenere viva una società”.

Sempre a suo giudizio “la demografia accelererà le esigenze di mobilità e una delle principali difficoltà sarà rappresentata dall’esigenza di avere un approccio a 360 gradi rispetto alle attese della popolazione in mobilità”.

Si è detto della conversazione con Martha Delgado. “Dobbiamo basarci sempre su conoscenze scientifiche - dice - Negli ultimi cinque anni ho lavorato alla gestione di una rete di 346 città in 60 Paesi. Ad esempio Città del Messico ha costituito, ormai 30 anni fa, una commissione metropolitana sostenuta da scienziati, le cui raccomandazioni sfociano in programmi esaustivi decennali, per mantenere la rotta e assicurare un orientamento sostenibile”.

I prossimi incontri riguarderanno la divergenza dei mercati, la condivisione, la connettività, l’autonomia e la trasformazione digitale.