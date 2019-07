Al Goodwood Festival of Speed debutta il prototipo della Defender

Proseguendo nel più massacrante programma di test mai affrontato da un esemplare Land Rover di preproduzione, un prototipo mimetizzato della Defender dimostrerà sul tracciato Hillclimb le sue qualità dinamiche stradali, due volte al giorno, nel gruppo "First Glance".

Prende un breve periodo di vacanza dalle gare internazionali di veicoli elettrici entrati in produzione che supportano la Formula E, la Jaguar eTROPHY I-PACE elettrica da gara, che per la prima volta, sfreccerà silenziosamente sulla Goodwood Hill, di fronte alla folla di visitatori del Festival. All'altro estremo dello spettro, con i loro rispettivi 600 e 550 CV, la Jaguar XE SV Project 8 Touring Pack e la nuova Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic, fresche di debutto, saranno presenti nel gruppo "First Glance". Il pilota di rally Jade Paveley tornerà sul palcoscenico del Goodwood Rally per portare al limite, per tutto il week end,l'esemplare unico da rally Jaguar F-TYPE.

Nel suo stand Jaguar Land Rover darà il benvenuto ai visitatori provenienti da tutto il mondo, che potranno ammirare l'intera gamma di modelli e che verranno anche invitati a partecipare all'azione.

Esperienze uniche per ogni visitatore: dal brivido di una corsa da passeggero sulla Jaguar F-TYPE sull'apposito percorso, alle salite e discese sulla leggendaria pista off-road di Land Rover a bordo di una Discovery o una Range Rover.

Rawdon Glover, Managing Director di Jaguar Land Rover UK, dichiara: "Ogni anno il Festival of Speed di Goodwood è il nostro evento più importante, e quest'anno abbiamo portato le nostre pluripremiate Jaguar e Land Rover nello stand ed anche sul tracciato Hillclimb.

Abbiano creato uno spazio accogliente per i clienti che verranno e che vorranno trascorrere del tempo con il team. Il nostro è uno dei pochi stand che offre un'esperienza a bordo dei veicoli, che si è dimostrata incredibilmente popolare tra i visitatori.

Io stesso non vedo l'ora di ammirare le prove della Nuova Defender sulla collina e so che i visitatori saranno felici di fare un giro sulla Jaguar F-TYPE sul circuito o su una Land Rover sulla pista da off-road."

Il Top Trumps di Jaguar Land Rover, presentato al Festival of Speed lo scorso anno, torna con un design più agile e 30 vetture extra (un mix di modelli nuovi e classici).

Inoltre, ne sarà disponibile un'edizione limitata cartacea presso lo stand Jaguar Land Rover, richiedibile in seguito via posta tramite l'app* - fino ad esaurimento.

I residenti in UK maggiori di 18 anni che avranno scaricato l'app ed in possesso di patente di guida avranno la possibilità di conquistare dei premi, incluse esperienze di guida Land Rover, giocando con l'app stessa durante lo show corrente.

La nuova versione dell'app è disponibile da oggi presso Apple Store e Google Play.

*Solo per residenti nel Regno Unito