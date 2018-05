Al Parco del Valentino torna la festa dell'auto

Ci sono tutti i presupposti affinché la quarta edizione di Parco Valentino diventi una grande festa per gli appassionati dell’automobile e per… semplici curiosi. Più di 40 case automobilistiche, moltissimi eventi, meeting e, previsti, oltre 700.000 visitatori.

Andrea Levy, presidente di Parco Valentino 2018, ha presentato quella che ha tutti i numeri per diventare la grande festa dell’automobile italiana e che si svolgerà dal 6 al 10 giugno: oltre 40 brand espositori, più di 30 meeting ed eventi dinamici di club e case automobilistiche, 700.000 visitatori attesi, più di 1.000 supercar provenienti da tutta Italia. Insomma, 5 giorni di completo coinvolgimento della città di Torino, sulla quale si accenderanno i riflettori di oltre 600 accreditati, tra giornalisti e fotografi.

Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cupra, DR, Ferrari, Fiat, Honda, IED, Italdesign, Jaguar, Jeep, KIA, GFG Giugiaro, Lancia, Land Rover, Lexus, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Pagani, Pininfarina, Porsche, SEAT, Skoda, Smart, Studiotorino, Suzuki, Tesla, UP Design, Volkswagen, Volvo, SPICE-X sono i brand che finora hanno dato la loro adesione alla 4° edizione di Parco Valentino, e si attendono nei prossimi giorni ulteriori conferme di partecipazione da parte di altri marchi.

“Parco Valentino 2018 – ha dichiarato stamattina Andrea Levy alla presentazione svoltasi a Torino – sarà la novità nel panorama automobilistico italiano perché Torino si prepara a ospitare un grande evento: oltre all’esposizione statica al Parco del Valentino, in calendario ci sono raduni, meeting, RoadTo ed eventi dinamici che catalizzeranno l’entusiasmo e l’attenzione degli appassionati di automobili di tutta Italia. Grazie all’appoggio della città di Torino, che ci ha dato piena collaborazione, siamo riusciti a preparare un evento dinamico e diffuso in tutta la città”.

Una passione rappresentata dalla presenza dei presidenti e CEO dei brand espositori e dei rappresentanti del mondo automotive alla sfilata Supercar Night Parade, l’evento glamour che chiude la giornata inaugurale di Parco Valentino Salone Auto Torino 2018. Mercoledì 6 giugno, alle 20, i rappresentanti dei marchi si metteranno alla guida dell’auto più rappresentativa del proprio brand, precedentemente esposta in car display all’interno del Cortile del Castello del Valentino, dando vita a una passerella esclusiva alla quale parteciperanno: oltre ai rappresentanti di FCA e del Gruppo Volkswagen, Giuseppe Bitti di KIA, Michele Crisci di Volvo, Fabrizio e Giorgetto Giugiaro, Pietro Innocenti di Porsche, Marco Reas di Mercedes-Benz, Simone Mattogno di Honda, Giancarlo Minardi, Massimo Nalli di Suzuki, Horacio Pagani, Roberto Pietrantonio di Mazda, Paolo Pininfarina, Andrea Pontremoli di Dallara, Sergio Solero di BMW, Alfredo e Mariapaola Stola di Studiotorino, Romano Valentedi UNRAE, Piergiorgio Re di ACI Torino.

Passione chiama passione e, quando il convoglio presidenziale passerà per piazza Vittorio Veneto, si accoderanno i privati, proprietari di supercar, che anche loro attraverseranno le strade torinesi: via Po, piazza Castello, via Roma, piazza San Carlo e poi, al ritorno, il lungo Po Murazzi, a lambire il fiume, prima di arrivare a Parco Valentino e godere di un’esclusiva visita del Salone dell’Auto di Torino in notturna.

Confermata l’esposizione statica all’aperto, lungo i viali dello splendido Parco del Valentino, con orario prolungato fino alle 24 e con ingresso gratuito per il pubblico, il Salone dell’Auto 2018 ha un calendario ricco di eventi, statici e dinamici, alcuni dei quali visitabili dal pubblico solo se in possesso del biglietto elettronico gratuito, scaricabile sul sito www.parcovalentino.com. Prima fra tutti la Mostra dei Prototipi, la celebrazione del car design. Nella struttura appositamente creata all’interno del Parco del Valentino, i prototipi di ieri e di oggi daranno vita a un viaggio suggestivo tra il genio e la creatività delle matite che hanno creato tra i modelli più iconici della storia mondiale dell’automobilismo: Lamborghini Miura, Lamborghini Countach di ASI Bertone, GTZero e Brera Prototype di Italdesign, Zonda HP Barchetta di Pagani, Ferrari Mythos, Ferrari Sergio, Lancia Florida II del 1957 e Sigma Grand Prix del 1969 di Pininfarina, Codatronca di Spadaconcept, RUF RK Spider e Porsche Moncenisio di Studiotorino.

Il biglietto elettronico gratuito permetterà l’ingresso a un altro grande evento: i 50 anni di Italdesign. All’interno del cortile del Castello del Valentino, per tutti e 5 i giorni, saranno visibili al pubblico i prototipi del centro stile, una passeggiata tra i modelli che sono stati protagonisti di mezzo secolo del mercato auto mondiale: come Fiat Panda, Volkswagen Golf, Mini, Maserati 3200, Alfa Romeo Brera, Audi TT. E sulla Mole Antonelliana, sabato 9 giugno, il logo di Italdesign ricorderà a tutti la celebrazione del centro stile di Moncalieri.

L’8 giugno 1948 nasceva Porsche e la casa di Stoccarda festeggerà a Torino i suoi 70 anni, in piazza Castello. Dal 6 al 10 giugno eventi, raduni e una mostra speciale compongono il programma di una celebrazione che promette di richiamare tutti i porschisti e gli appassionati italiani e stranieri, con il suo apice nella giornata di venerdì 8 giugno, giorno esatto del compleanno, quando dalla Mole Antonelliana splenderà il logo dei 70 anni di Porsche. Sabato 9 e domenica 10 giugno la ricorrenza diventa dinamica: i 4 Registri classici Porsche daranno appuntamento ai loro membri per un’esposizione di Porsche 356, Porsche 911, 912, Porsche 914 e Porsche 924, 944, 928 e 968 in piazza, un car display d’eccezione prima della passerella per il centro della città. Parteciperà alla festa anche Auto Class Magazine che organizzerà un Porsche Meeting dedicato interamente all’anniversario.

Sul lato di palazzo Madama ci sarà un’area prestigiosa dedicata alle classiche: Car&Vintage torna a Torino con la tappa del suo tour internazionale “La Classica” ed esporrà vetture multimarca, pezzi unici e modelli senza tempo.

Da piazza Castello basterà percorrere poche decine di metri per giungere in piazza Vittorio Veneto, altro punto focale del calendario eventi di Parco Valentino. Una passeggiata sotto i portici di via Po dove, dal 3 maggio fino al 15 giugno, è allestita una mostra fotografica dedicata al pubblico, che vuole raccontare la storia e l’evoluzione dei brand in collaborazione con Motul. S’intitola “Un percorso nella storia dell’automobile” ed è composta da pannelli sospesi nell’arcata della via, ciascuno dei quali dedicato a un marchio, con la sua data di fondazione, l’immagine della prima vettura prodotta e la fotografia di uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato. Da Mercedes-Benz, nata nel 1886, a Tesla, che è stata fondata nel 2003, in un cammino che ripercorre l’evoluzione stilistica e ingegneristica di uno dei simboli della modernità e della libertà dell’uomo: l’automobile.

La mostra è stata inaugurata alla presenza della Sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha dichiarato: “Sarà una festa, sarà la possibilità per Torino di farsi vedere nella sua luce migliore: dal 6 al 10 giugno la nostra città si riproporrà come moderna capitale dell’automobile perché sede internazionale di centri di design, di ingegneria e depositaria di un know how ricercato dagli addetti ai lavori di tutto il mondo. In questa 4ª edizione il Salone dell’Auto diventerà un vero e proprio Salone diffuso, con tante location interessate da eventi dinamici e approfondimenti, come il focus di auto elettriche e plug-in”.

Giunti in piazza Vittorio Veneto, sabato 9 e domenica 10 giugno il pubblico parteciperà alla festa in rosso Ferrari, organizzata dal Ferrari Club Italia che raccoglie una selezione di classiche prestigiose, insieme alle 8 e 12 cilindri che hanno fatto la storia della casa di Maranello.

Le dimensioni della più grande piazza porticata d’Europa permette di raccogliere numerosi meeting della passione per le quattro ruote. Sabato 9 giugno si daranno appuntamento le Renault Floride Caravelle: le spider, tutte appartenenti a un club francese, s’incontreranno in piazza Vittorio Veneto e si lasceranno ammirare dal pubblico prima di partire per una parata dinamica, andando a incontrare visitatori e appassionati tra le strade del centro. Lo stesso programma per le Lancia Delta Integrali, attrici protagoniste dello spettacolo “Riportiamo a casa il mito” messo in scena dall’Independent Cars Italia. Dall’altra parte della piazza si troveranno i soci del Rotay Club, proprietari di auto classiche e supercar. Il 70° anniversario Lotus sarà celebrato in piazza Vittorio Veneto con i modelli del noto marchio inglese in un meeting internazionale.

Eataly sarà il partner per tutto quanto riguarderà la parte food della manifestazione. Una collaborazione prestigiosa, garanzia di un’eccellenza che riguarderà sia i servizi per il pubblico che quelli per i brand espositori. “Noi di Eataly siamo orgogliosi di far parte di una manifestazione così importante per la città e di partipare proponendo gli Alti Cibi che ci contraddistinguono. La pasisone per i motori e il design incontra così quella per il buon cibo, trasformandosi in una piacevole esperienza, anche di gusto” commenta l’Amministratore Delegato di Eataly Francesco Farinetti.