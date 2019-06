Al Parco Valentino debutta la Opel Grandland X

Al Parco Valentino 2019 Opel sarà presente con Grandland X, terzo componente e modello al vertice della serie Opel X, che comprende Mokka X e Crossland X.

Linee moderne, eleganti e sportivamente dinamiche, fascino offroad e seduta rialzata per un’eccellente visibilità, numerose tecnologie avanzate, tanto spazio e comfort per cinque passeggeri amanti dell'avventura e dotazioni di sicurezza ai massimi livelli assicurano a Grandland X tutte le qualità per competere in un segmento così vitale come quello dei SUV.

Il nuovo SUV di Opel offre piacere di guida e sicurezza su qualunque superficie, grazie al sistema elettronico IntelliGrip, a richiesta, che assicura la massima trazione in ogni situazione.

Il guidatore può scegliere tra cinque modalità di guida. Il sistema adatta la distribuzione della coppia alle ruote anteriori e consente lo slittamento delle ruote se necessario. In questo modo la vettura dispone sempre della migliore trazione e mantiene stabilità e maneggevolezza, indipendentemente dal fatto che il SUV di Opel stia viaggiando su neve, fango, sabbia o sul bagnato.

Gli avanzati sistemi di assistenza alla guida presenti su Grandland X consentono di affrontare qualunque viaggio in modo più rilassato. Avviso pre-collisione (Forward Collision Alert) con Frenata autonoma di emergenza con rilevamento pedoni, Sistema per la prevenzione dei colpi di sonno (Driver Drowsiness Alert), Assistente automatico al parcheggio (Advanced Park Assist) e Telecamera con visione a 360° sono solo alcuni esempi. Un sistema a richiesta come l’Adaptive Cruise Control con funzione di stop mantiene la velocità e la distanza impostata rispetto al veicolo che precede e frena completamente o accelera a seconda della necessità, aumentando ulteriormente la sicurezza.