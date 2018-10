Al Salone Auto e Moto d’Epoca di Padova Peugeot festeggia i 50 anni della 504

Al Salone Auto e Moto d’Epoca a Padova, dal 25 al 28 ottobre, Peugeot festeggia il compleanno della 504 berlina, prima vettura del Leone ad essere eletta Auto dell’Anno. Vengono esposti due modelli d’eccezione: una rara 504 berlina versione TI con cambio automatico, aria condizionata, tetto apribile ed interni in cuoio e la Peugeot 504 berlina in configurazione rally raid. Nel 1975, la 504 vinse infatti il durissimo Safari Rally in Africa. Due vetture leggendarie che hanno contribuito a scrivere un capitolo importante della storia della Casa del Leone, fondata 208 anni fa (1810) e da 128 anni produttrice di automobili, esattamente dal 1890. Un modello, la 504, che vede la sua discendente nella Nuova Peugeot 508, ammiraglia della Casa che si appresta ad essere commercializzata anche in Italia.

Il 12 settembre 1968, all’apertura del Salone di Parigi, Peugeot toglie il velo alla 504, grande berlina con ambizioni europee che coniuga la robustezza tipica dei modelli della Casa del Leone con uno stile dovuto ad Aldo Brovarone in forza alla Pininfarina. La proposta del centro stile italiano si fonde con quella del centro stile interno della Casa, capitanato da Paul Bouvot, che propone i fari anteriori trapezoidali, elemento che avrebbe poi caratterizzato il frontale delle Peugeot per alcuni anni. Quando Sergio Pininfarina li vide esclamò: “Sono gli occhi di Sophia Loren!” Dall’unione dei due progetti nasce quindi la 504, auto che ha solcato per anni le strade di quattro continenti; viene infatti realizzata, oltre che per l’Europa, anche per il Nord America e, naturalmente, Sud America e Africa. Una vera world car dell’epoca. L’anno successivo, il 1969, la gamma si allarga con le versioni coupé e cabriolet, disegnate e parzialmente prodotte in Italia da Pininfarina perché venivano spedite al di là delle Alpi, per ricevere la meccanica. In quello stesso anno, la Peugeot 504 viene eletta Auto dell’Anno 1969, la prima di molte altre volte per la Casa transalpina.

La gamma 504 rappresenta quindi un grande successo commerciale che si quantifica in quasi tre milioni e settecentomila esemplari venduti, 3.680.439 per la precisione, costruiti dal 1968 a giugno 1983. In realtà, la produzione non si ferma al 1983 perché prosegue fuori dall’Europa fino al 2000. Dopo la mitica 205, la 504 rappresenta il secondo più grande successo commerciale nella storia di Peugeot. Per gli amanti delle statistiche ecco la ripartizione per modello: 2.658.514 berline, 650.132 familiari, 370.996 pick- up, 26.472 coupé e 8.185 cabriolet.

50 ANNI: AUGURI 504!

La 504 è stata per molto tempo il riferimento per il mercato e compie quest’anno 50 anni. La formula della berlina a 3 volumi rimane attuale anche per Nuova 508, la nuova ammiraglia della Casa che si accinge a debuttare anche sul mercato italiano e che, come la sua antenata, riporta la sigla del modello sul cofano