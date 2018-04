Al Salone dell’Automobile di Pechino, Volvo presenta la S90 Ambience Concept

Volvo Cars ha presentato in anteprima mondiale la S90 Ambience Concept. Si tratta di una novità assoluta nell’industria automobilistica, di un’esperienza sensoriale in grado di sincronizzare stimoli visivi, sonori e olfattivi destinata a ridefinire il concetto di lusso a bordo dell’auto.

La S90 Ambience Concept, che debutta di fronte al pubblico in occasione del Salone dell’Automobile di Beijing, in Cina, è basata sulla berlina di lusso a tre posti S90 Excellence – posizionata al top della gamma Volvo – ed è progettata per soddisfare le esigenze dei passeggeri che occupano i sedili posteriori a bordo di vetture con autista.

I passeggeri hanno la possibilità di personalizzare l’atmosfera dell’abitacolo utilizzando una app per smartphone intuitiva da cui si può selezionare uno di sette temi visivi sincronizzati a loro volta con specifici temi sonori e olfattivi.

“La Ambience Concept ridefinisce il concetto di lusso proiettandolo al di là delle scelte materiali, creando una vettura in grado di connettersi con i sensi dei passeggeri,” ha spiegato Robin Page, responsabile del design presso Volvo Cars. “Il progetto analizza come si sentono le persone sedute all’interno dell’auto, consentendo loro di influenzare il proprio umore e stato di benessere.”

L’elemento visivo modifica il cielo della vettura in base al tema selezionato – fra i temi disponibili: Luci del Nord, Foresta Scandinava, Lago dei Cigni, Arcipelago e Pioggia –, ciascuno dei quali crea un’atmosfera diversa in una progressione che va da quella rilassante alla più rinvigorente. C’è anche un tema Notturno per i momenti di riposo, mentre Libertà dà una sferzata di energia stimolante e rigenerante.

L’audio sincronizzato viene diffuso attraverso l’eccellente impianto Bowers & Wilkins della vettura che include mini tweeter nel poggiatesta per un’esperienza di suono avvolgente. Ogni tema è abbinato a una di quattro fragranze realizzate in esclusiva da Byredo, che viene diffusa simultaneamente da una bocchetta posizionata nella console centrale.

“Siamo noti per il nostro approccio al design orientato all’individuo e come leader di settore nell’ambito della tecnologia per la sicurezza,” ha commentato Robin Page. “La Ambience consolida questa posizione e dimostra il livello di attenzione che abbiamo per l’individuo, attenzione che inizia con la sicurezza e si estende fino al benessere della persona nel suo complesso.”

Mentre si appresta a lanciare la S90 Ambience come concept, Volvo Cars ha l’ambizione di rendere disponibile questa proposta sulle vetture S90 Excellence in produzione allo scopo di potenziare la gamma Excellence, soprattutto in Cina.

Nel 2017, Volvo per la prima volta è arrivata a vendere più di 100.000 automobili in Cina, un risultato che ha contribuito in modo significativo al record di vendite e di crescita registrato dalla Casa per il quarto anno consecutivo. La Cina rappresenta il mercato singolo più grande per Volvo Cars, oltre ad essere quello su cui si vende il maggior numero di berline S90.

“La Ambience Concept è stata sviluppata in primo luogo per il mercato cinese e costituisce un’alternativa in contrasto con i contesti urbani cinesi spesso molto frenetici,” ha dichiarato Martin Andersson, senior commercial product manager presso la divisione Veicoli Speciali di Volvo Cars e responsabile della gamma Excellence. “La S90 Ambience Concept contribuirà a rafforzare i valori del nostro marchio di lusso in questa importante regione geografica.”