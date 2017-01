Alfa Romeo Mito al via il casting on line per la web serie ”solo con gli amici

Inizia il casting on line per la selezione dell'equipaggio che, a bordo di Alfa Romeo Mito, sarà protagonista della webserie "#solocongliamici". Ideato e realizzato dalla società brandstories, in collaborazione con l'agenzia media Maxus e l'emittente Radio 105, il progetto si sviluppa intorno al valore dell'amicizia e alla capacità si superare, insieme, qualunque ostacolo o avventura.

Alfa Romeo Mito e 4 amici in auto

Possono candidarsi alla selezione gruppi composti da quattro veri amici che devono andare sul sito www.105.net/solocongliamici, raccontare chi sono e prepararsi a vivere nuove emozionanti avventure a bordo di Alfa Romeo Mito. Il casting durerà tre settimane, al termine dei quali inizierà la produzione della webserie che metterà alla prova, in modo divertente e coinvolgente, i limiti individuali dei quattro amici,limiti che potranno essere superati solo grazie alla forza del loro legame.

Alfa Romeo Mito e radio 105 insieme appassionatamente

Tutti i candidati, gli appassionati e i loro amici potranno seguire le avventure dell'equipaggio selezionato sui canali social di Alfa Romeo e di Radio 105 e scoprire il dietro le quinte della produzione, in attesa della pubblicazione dei quattro episodi finali della webserie #solocongliamici. Con questa avvincente iniziativa, l'Alfa Romeo Mito si conferma la vettura ideale per un pubblico giovane e dinamico.

Alfa Romeo Mito tre nuovi allestimenti

Rinnovata lo scorso anno nell'estetica, la compatta Alfa Romeo si propone in tre allestimenti - Mito, Super e Veloce - otto colori di carrozzeria e 8 diversi cerchi in lega (da 16", 17" e 18"). Inoltre sono proposti sei pack specifici - Music, Veloce, Sport, Lusso, Comfort e Visibility - che raggruppano i contenuti più richiesti con un significativo vantaggio economico.

Alfa Romeo Mito ricche dotazione di serie

Nel campo della sicurezza, la dotazione di serie è ricchissima fin dal primo allestimento: 7 airbag, selettore Alfa DNA e sistema ESC. Tra l'altro, la Mito Veloce si contraddistingue per sospensioni con set-up sportivo e l'impianto frenante maggiorato Brembo. Sotto il cofano, una scelta di propulsori in grado di soddisfare ogni esigenza come dimostrano: il motore diesel 1.3 Multijet (con potenze da 95 CV o 90 CV) che assicura temperamento brillante, bassi consumi ed emissioni contenute; i motori a benzina 1.4 da 78 CV, 1.4 MultiAir Turbo da 140 CV o 170 CV - entrambi con cambio automatico TCT -, 0.9 Turbo TwinAir da 105 CV e 1.4 Turbo da 120 CV a doppia alimentazione benzina e GPL.