Alfa Romeo Stelvio First Edition prezzo 57.300 euro per l'esordio sul mercato

Alfa Romeo Stelvio First Edition: arriva il nuovo Suv Alfa Romeo con un prezzo a partire da 57.300 euro

Dopo il debutto al Salone di Los Angeles, nella variante Quadrifoglio, l’Alfa Romeo Stelvio è pronto ad arrivare nelle concessionarie con una serie speciale, la Alfa Romeo Stelvio First Edition.

L'Alfa Romeo Stelvio First Edition si caratterizza, all’esterno, per la linea accattivante che nasce dal perfetto equilibrio tra tradizione, design e performance. Il tutto è impreziosito da cerchi in lega da 20”, pinze freno colorate, fari Bi-Xenon, cornice dei cristalli esterna cromata, vetri posteriori oscurati e luci di cortesia sulle maniglie delle porte.

Stile Alfa Romeo sorprende per bellezza e pulizia delle linee

La stessa impronta di sportività elegante si ritrova nell’abitacolo che si conferma pulito, essenziale e sviluppato intorno al guidatore, come dimostra il volante sportivo tagliato, con pulsante di accensione integrato. Nell'Alfa Romeo Stelvio First Edition le palette del cambio in alluminio sono di serie. I sedili sono rivestiti in pregiata pelle "Pieno Fiore” nera con regolazioni elettriche e sistema di riscaldamento. Il posto di guida è stato forgiato intorno al guidatore con il tunnel diagonale e la plancia leggermente ondulata dove spiccano gli inserti in vero legno. Il sistema di navigazione 3D di ultima generazione, sviluppato in collaborazione con Magneti Marelli, è dotato di display ad alta risoluzione da 8,8’’, integrato nel design della plancia, e radio digitale (DAB). La strumentazione comprende inoltre un display TFT a colori da 7’’.

Alfa Romeo Stelvio si distingue per l’innovativo 2 litri da 280 CV

Sotto il cofano dell'Alfa Romeo Stelvio First Edition è alloggiato il nuovo motore benzina da 2 litri - un 4 cilindri costruito interamente in alluminio e con l’albero di trasmissione in carbonio – che, abbinato al cambio automatico a 8 marce, eroga una potenza di 280 CV e una coppia massima di 400 Nm. Alfa Romeo Stelvio First Edition offre di serie l'innovativo sistema di trazione integrale con tecnologia Q4, progettato per gestire la trazione del veicolo in tempo reale, al fine di garantire prestazioni, efficienza e sicurezza ai massimi livelli. Il sistema Q4 del nuovo SUV Alfa Romeo assicura tutti i vantaggi della trazione integrale e, allo stesso tempo, garantisce tutto il piacere di guida di un'auto a trazione posteriore.

Alfa Romeo Stelvio si distingue per la trazione integrale con tecnologia Q4

L'architettura Q4 comprende una scatola di rinvio attiva e un differenziale anteriore progettati per soddisfare i requisiti tecnici specifici di Alfa Romeo, al fine di gestire in tempi molto rapidi una coppia elevata con una configurazione particolarmente compatta e leggera. Il sistema monitora continuamente numerosi parametri per garantire la miglior ripartizione della coppia tra i due assali in funzione dell'utilizzo della vettura e dell'aderenza stradale. In condizioni normali di aderenza Alfa Romeo Stelvio First Edition con sistema Q4 si comporta come un veicolo a trazione posteriore: il 100% della coppia è inviato all'assale posteriore. All'approssimarsi del limite di aderenza delle ruote, il sistema trasferisce in tempo reale fino al 50% della coppia motrice all'assale anteriore. Questo si traduce in un controllo della vettura ai vertici della categoria in termini di trazione e stabilità direzionale in curva.

Alfa Romeo Stelvio adotta soluzioni tecniche uniche ed esclusive

Tra le dotazioni standard vanno inoltre segnalati i nuovi sistemi: Integrated Braking System, Forward Collision Warning, Autonomous Emergency Brake e Lane Departure Warning. Completano l’equipaggiamento la telecamera posteriore con griglie dinamiche, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il portellone posteriore con apertura elettrica, oltre al sistema di accensione automatica dei fari abbaglianti. L'Alfa Romeo Stelvio First Edition, in Italia, è proposta a 57.300 euro.