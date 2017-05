Alfa Romeo Stelvio: nuovo 2.2 Diesel da 180 CV con trazione integrale Q4

Alfa Romeo Stelvio, arrivata da poco più di un mese nei concessionari italiani, si impone come il SUV più venduto nella sua categoria in Italia nel mese di aprile raggiungendo una quota nel segmento dell'11,8%.

Da oggi, la gamma si amplia ulteriormente: presso gli showroom Alfa Romeo è possibile ordinare la nuova motorizzazione 2.2 Turbo Diesel da 180 CV abbinata alla trazione integrale Q4, in grado di erogare una potenza di 132 kW a 3750 giri/min. Nel ciclo combinato occorrono meno di 5 litri di gasolio per percorrere 100 chilometri: emozioni e prestazioni straordinarie non vanno a discapito dell'efficienza.

Sotto il cofano della Stelvio arriva il nuovo 2.2 Turbo Diesel da 80 CV

La nuova motorizzazione si inserisce perfettamente nella gamma Stelvio, pensata per offrire, oltre alla coinvolgente trazione posteriore, tutta la sicurezza dell'evoluta trazione integrale Alfa Romeo Q4. Appartiene a una nuova generazione di propulsori interamente in alluminio che rappresenta il meglio della tecnologia motoristica del Gruppo. Come tutte le altre motorizzazioni, è prodotto in Italia nello stabilimento di Pratola Serra (AV), in aree dedicate ai motori Alfa Romeo, con processi e metodologie all'avanguardia che lo proiettano ai vertici delle loro categorie.

Il motore prevede un'architettura con quattro cilindri in linea ed è caratterizzato dal sistema di iniezione di ultima generazione MultiJet II con Injection Rate Shaping (IRS). Il turbocompressore a geometria variabile ad attuazione elettrica rappresenta lo stato dell'arte della meccanica e minimizza i tempi di risposta assicurando, nello stesso tempo, vantaggi in termini di efficienza. I più raffinati livelli di comfort ed esperienza di guida sono inoltre garantiti dall'utilizzo del contralbero di equilibratura.

Sulla Stelvio nuovi colori e soluzioni interne all'insegna della sportività

Oltre alle nuove motorizzazioni, la gamma di Stelvio si arricchisce con le livree Marrone Basalto e Blu Misano, che vestono con classe e dinamismo il design sportivo 100% Alfa Romeo. In particolare, l'inedito Marrone Basalto è dedicato all'anima di Stelvio, con un'affinità off road ma al contempo elegante, tecnica e sportiva. Questo colore si sposa perfettamente con le forme della vettura, e attraverso i contrasti e i riflessi ne esalta le forme. La sportività del SUV si esprime anche attraverso gli interni tramite il pack sport interior, che include pedaliera sportiva e inserti in alluminio, ambiente nero, volante in pelle con inserti sportivi e sedili - disponibili in nero e marrone - riscaldati e ad alto contenimento, con rivestimento in pelle, regolazione elettrica a 6 vie e fianchetti regolabili elettricamente. Questa soluzione enfatizza l'anima sportiva del SUV e s'affianca a quella lussuosa disponibile sin dal lancio, che prevede l'utilizzo del legno nell'abitacolo e i sedili in pelle pieno fiore.

Nel mese di maggio, gli showroom Alfa Romeo accoglieranno tutti i clienti per scoprire e apprezzare l'intera gamma e quest'ultima novità di Stelvio in occasione dei porte aperte previsti nei fine settimana 13-14 e 27-28 maggio.