Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio si aggiudica il “Driver’s Award”

In occasione dei prestigiosi Carwow Awards 2018 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio si è aggiudicato il “Driver’s Award”, la cerimonia annuale dedicata alle migliori novità in tema di automobili tenutasi allo Shard, a Londra.

Il vincitore del “Driver’s Award” è stato scelto dal gruppo di esperti di Carwow, che hanno giudicato Stelvio Qauadrifoglio, il SUV firmato Alfa Romeo, come il più potente mai realizzato per la guida su strada, classificandolo davanti a concorrenti importanti del calibro della Honda Civic Type R e della Mazda MX-5.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, che può vantare un peso equamente distribuito tra gli assali e un'architettura a trazione integrale, è dotato di una motorizzazione bi-turbo V6 a benzina da 510 CV e 2,9 litri, che gli consente di raggiungere una velocità massima di 283 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.

La giuria di Carwow ha commentato: “Forse non sarà il SUV che offre le migliori prestazioni, tuttavia Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è di gran lunga quello che offre il maggiore piacere di guida: in effetti è molto più divertente da guidare rispetto alla maggior parte delle vetture puramente sportive ed è per questo motivo che viene insignito del Driver’s Award di Carwow. È una vettura che ha davvero tutto!”

Andrew Tracey, Sales and Marketing Director di Alfa Romeo ha dichiarato: “Il riconoscimento ottenuto nell'ambito dei Carwow Awards è un grande successo per Alfa Romeo ed è la testimonianza della passione e della dedizione che ci hanno guidato nella realizzazione di un SUV sportivo esteticamente bello e dalle prestazioni eccezionali. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è stato appena lanciato sul mercato britannico, perciò questo premio costituisce un inizio straordinario della sua storia.”

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è dotato di sistemi tecnologici avanzati che mirano a massimizzare le prestazioni dinamiche, tra le quali l’Alfa Chassis Domain Control, l’Alfa™ DNA Pro con modalità Race e la trazione integrale associata all’Alfa™ Active Torque Vectoring.

Sistemi di sicurezza innovativi, tra i quali il Forward Collision Warning, il sistema automatico di frenata di emergenza con rilevamento dei pedoni e il Lane Departure Warning, sono di serie su tutta la gamma e hanno contribuito a far ottenere ad Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio le prestigiose cinque stelle Euro NCAP.