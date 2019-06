Alfa Romeo svela la Giulietta “Carbon Edition”

Alfa Romeo Giulietta MY 2019 rinnova il suo stile inconfondibile e il suo carattere sportivo e prevede una nuova gamma, disegnata per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Gli allestimenti Giulietta, Giulietta Business, Giulietta Sport, Giulietta Super e Giulietta Veloce aumentano le possibilità di personalizzazione ed esaltano le due anime della vettura attraverso specifici elementi di stile. Oggi su Giulietta Sport, dall’indole tipicamente Alfa Romeo, e Giulietta Veloce, la massima espressione di sportività, debutta la serie speciale “Carbon Edition”, sviluppata proprio per esaltare i tratti distintivi delle due versioni e offrire al contempo un vantaggio cliente del 50% rispetto alla versione da cui deriva.

Giulietta Sport “Carbon Edition”

Giulietta Sport “Carbon Edition”, in aggiunta alla ricca dotazione di Giulietta Sport, offre di serie i fari Bi-Xenon con AFS nuovi cerchi in lega da 18” “Performance” con trattamento nero lucido. Di serie anche il Pack Carbon Look, che conferisce ulteriore dinamismo attraverso uno specifico trattamento estetico per minigonne laterali, griglia frontale e calotte degli specchietti, e il Pack Veloce - Giallo Corsa, che prevede sedili sportivi in tessuto e Alcantara con cuciture gialle a contrasto, dettagli gialli per le cuciture sul volante, cambio e freno di stazionamento. Standard, infine, i paraurti con modanature gialle e l’impianto frenante maggiorato Brembo con pinze freno gialle. Giulietta Sport “Carbon Edition” è disponibile con i motori 1.4 Turbo Benzina da 120 CV e 1.6 Multijet da 120 CV.

Giulietta Veloce “Carbon Edition”

La nuova “Carbon Edition” rende ancora più unica anche Giulietta Veloce, e include tra le dotazioni standard il Pack Tech, che prevede il sistema di infotainment Alfa Connect da 7” by Alpine con integrazione Apple CarPlayTM e Android AutoTM, telecamera e sensori di parcheggio posteriori, ingresso USB-HDMI. Come per la versione Sport, anche sulla Veloce “Carbon Edition” sono di serie il pack Carbon Look, i fari Bi-Xenon con AFS, i nuovi cerchi in lega da 18” “Performance” con trattamento nero lucido, gli interni in alcantara e tessuto con cuciture gialle e gli inserti giallo corsa sui grintosi paraurti sportivi. Sotto il cofano il rinnovato e performante 2.0 Multijet da 170 CV con cambio Alfa TCT a doppia frizione.