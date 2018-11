Alliance Ventures investe in Enevate, leader in batterie

Alliance Ventures, il fondo di venture capital di Renault-Nissan-Mitsubishi, annuncia la sua partecipazione alla fase finale del finanziamento di Enevate Corporation. Con sede a Irvine, California, l’azienda è specializzata nella progettazione di batterie agli ioni di litio. È l'ultimo investimento realizzato da Alliance Ventures, lanciato quest'anno per sostenere le start-up più innovative nei sistemi di nuova generazione per l'industria automobilistica.

«Siamo lieti di partecipare all'ultima tornata di finanziamenti di Enevate. Questo investimento strategico ci permette di sostenere lo sviluppo della tecnologia di avanguardia in materia di elettrodi, brevettata da Enevate. Gli sviluppi in questo settore chiave contribuiranno ad accelerare l'elettrificazione dei nostri veicoli», afferma François Dossa, Direttore di Alliance Ventures and Open innovation.

Questo investimento sottolinea la capacità di Enevate di progettare batterie agli ioni di litio innovative, che combinano una ricarica ultraveloce e un'elevata densità energetica. Attraverso questa tecnologia, che potrebbe consentire ai veicoli elettrici di "fare il pieno" in tempi pari a quelli dei modelli tradizionali, Enevate è considerata leader nel settore.

«Siamo estremamente soddisfatti di aver creato una partnership strategica con Renault-Nissan-Mitsubishi, leader nel mercato dei veicoli a emissioni zero. Condividiamo un obiettivo comune: facilitare l'adozione e l'utilizzo di veicoli elettrici su larga scala», ha dichiarato Robert A. Rango, Presidente e CEO di Enevate.

La tecnologia HD-Energy® per veicoli elettrici di Enevate è caratterizzata da una ricarica ultraveloce, di appena cinque minuti, che garantisce un'elevata densità energetica e una maggiore autonomia, anche con temperature basse, oltre ad un costo ridotto e a vantaggi in termini di sicurezza. Il tempo di ricarica è più breve rispetto a qualsiasi altra tecnologia di batterie agli ioni di litio attualmente disponibile sul mercato.

Per sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica, Enevate concede in licenza la sua tecnologia HD-Energy, a contenuto predominante di silicio, ai produttori di veicoli elettrici e ai produttori e fornitori di batterie nel mondo.