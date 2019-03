Andrea Buzzoni, nuovo Direttore Generale di Triumph Motorcycles Italia

Andrea Buzzoni, 49 anni, è il nuovo Direttore Generale di Triumph Motorcycles Italia. Nato a Milano e laureato in Scienze Politiche, Andrea Buzzoni ha maturato venti anni di esperienza internazionale nel settore motociclistico, trascorsi recentemente alla direzione Sales e Marketing di Ducati Motor Holding, e precedentemente in qualità di General Manager di BMW Motorrad Italia, e prima ancora alla guida di Ducati Motor Deutschland.

Andrea Buzzoni, appassionato motociclista, ha iniziato la sua carriera in Benelli come Direttore Export (1997 / 2000), ha proseguito come General Manager di Ducati Motor Deutschland (2000 / 2004), per poi approdare in Italia come General Manager di BMW Motorrad Italia, in cui è rimasto sino al 2014 ricoprendo parallelamente anche la responsabilità delle attività racing nel mondiale Superbike –prima della filiale italiana– e a seguire di BMW Motorrad Motosport Factory Team. Da Febbraio 2015 sino a Dicembre 2018 ha ricoperto il ruolo di Global Sales e Marketing Director e Board Member presso Ducati Motor Holding.

A Christophe Couet va un ringraziamento per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti in questi anni e il miglior in bocca al lupo per le future sfide professionali.