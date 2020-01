Andrea Silva nuovo Responsabile Comunicazione e P.R. di BMW Motorrad Italia

Andrea Silva ha assunto il 1 gennaio la carica di Responsabile Comunicazione e Pubbliche Relazioni di BMW Motorrad all’interno della Direzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione guidata da Roberto Olivi.

Prende il posto di Andrea Frignani che ha assunto contestualmente un nuovo incarico nel team di Marketing di BMW Motorrad.

Andrea Silva, 44 anni, è entrato in BMW Italia nel 2006 dopo gli studi universitari in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano e tre anni di esperienza presso un’altra multinazionale operante nel comparto automotive. In BMW Italia ha ricoperto diversi ruoli nel settore Training tecnico, Service e Aftersales sempre all’interno della Divisione BMW Motorrad. L’ultimo incarico ricoperto è stato quello di Service & Initiatives Steering Manager.