ANFIA, FEDERAUTO E UNRAE, chiediamo incontro urgente con il Ministro Toninelli

Nel merito, riteniamo indispensabile che:

 Siano rapidamente adottati i decreti attuativi per il riparto del Fondo complessivo

La previsione di stanziamento per il Fondo Investimenti finalizzato al rinnovo del parco sia incrementato rispetto allo scorso anno, tenendo conto che le domande di sostegno presentate negli anni precedenti hanno sistematicamente superato gli stanziamenti.

Tali indicazioni evidenziano come la domanda di veicoli nuovi e più performanti in termini di sicurezza e sostenibilità esiste, e l’importanza che essa vada sostenuta in modo serio e strutturato.

Serve accelerare un processo di stabilizzazione del sistema, causata dall’assenza di misure strategiche e di investimenti, al fine di permettere alle aziende di trasporto italiane di poter essere all’altezza di uno scenario europeo sempre maggiormente competitivo.

Si tratta, nel contempo, di attivare misure che in altri Paesi sono già consolidate per incentivare il rinnovo del parco veicoli nell’ottica di sostenibilità ambientale e sicurezza. In Francia, per esempio, si realizzano sistemi di premialità fiscale per chi acquista veicoli a basso impatto ambientale, in Germania si offrono due anni di esenzione dal pedaggio sulle autostrade (sistema MAUT) per chi transita con i veicoli ad alimentazione alternativa e ad alta innovazione tecnologica. Al tempo stesso sia in Spagna che in Germania sono in vigore specifiche agevolazioni per chi acquista veicoli di ultima generazione, rottamando i veicoli ante Euro VI con sostanziali fondi dedicati.

In Italia, invece, il 2019 non lascia sperare per ora in alcun miglioramento. Questa flessione, all'interno di uno scenario economico rivisto al ribasso, mette in allarme il comparto, anche dal punto di vista dell’occupazione complessiva.

Alla luce di tutto questo, le Associazioni rappresentanti la filiera industriale e commerciale dei veicoli pesanti rivolgono un appello al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo un incontro immediato per:

 definire al più presto una politica che garantisca lo sviluppo efficiente, sicuro e sostenibile dell’autotrasporto in Italia

 delineare un piano di sviluppo che comporti l’uso integrato delle diverse soluzioni di logistica e relative modalità di trasporto

E’ importante adesso che si passi ai fatti: l’autotrasporto italiano non ha bisogno di continue promesse e false speranze ma di azioni strutturate e concrete e misure su base continuativa.

L’auspicio è che tutto il settore, unito, si attivi per supportare queste istanze che riteniamo siano fondamentali per il settore trasporti e per il sistema paese.