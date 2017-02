Antonelli e Roda vincono Gara 1 del Lamborghini Super Trofeo Middle East

Sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi è partito ufficialmente il nuovo Lamborghini Super Trofeo Middle East. A trionfare è stata infatti la coppia tutta italiana formata da Davide Roda e Marco Antonelli, che hanno concluso primi assoluti e primi anche della classe AM.

Fuori dai giochi, già alla prima curva, uno degli equipaggi più quotati del campionato che partiva dalla pole position: la Huracan Super Trofeo n.7 della GDL Racing, guidata dal diciottenne pilota Young Driver Lamborghini Rik Breukers e dal giovane Axcil Jefferies (proveniente dalla GP2), è stata infatti vittima di un contatto con la vettura n.55 del team GT3 Poland di Myszkowski-Lewandowski, che ha messo fine alle ambizioni di vittoria del veloce equipaggio.

Dopo l’ingresso della safety car, ad avvantaggiarsi della situazione sono state la Huracan n.27 di Costantino Bertuzzi (GDL Racing) e le due vetture del team FFF Racing by ACM, queste ultime con due equipaggi PRO al debutto assoluto nella serie: Jack Bartholomew e Parth Ghorpade sulla n.5, Richard Goddard e la giovane tedesca Carrie Schreiner sulla vettura gemella n.15.

Il terzetto ha condotto fino all’apertura della finestra per il cambio pilota, ma nella seconda parte di gara le carte in tavola si sono rimescolate. Marco Antonelli, che ha rilevato alla guida Davide Roda sulla Huracan n. 72 del team Antonelli Motorsport, grazie a un ottimo passo gara e a sorpassi ai danni dei primi si è portato in testa alla gara. Successivamente, l’uscita di pista della vettura n. 70 (Steven Liquorish, GDL Racing) ha comportato prima l’ingresso della safety car, poi l’interruzione anticipata della corsa con bandiera rossa, congelando di fatto la classifica a meno di 10 minuti dal termine ufficiale.

L’equipaggio italiano Antonelli-Roda ha quindi conquistato la vittoria assoluta e il primato in categoria AM, davanti alla Huracan n.5 della FFF Racing di Bartholomew-Ghorpade (primi dei PRO) e alla n. 15, sempre della stessa squadra, di Schreiner-Goddard, autori peraltro del giro più veloce in gara.

In classe PRO-AM ha trionfato la coppia formata da Bertuzzi e Farmer, con la Huracan n.27 della GDL Racing, quarti assoluti e autori di una ottima gara. Secondo posto in classe PRO-AM per la vettura della Konrad Motorsport con i debuttanti nella serie Paul Scheuschner e Hendrik Still, mentre al terzo posto di categoria si pone la vettura del team GT3 Poland con i piloti del Super Trofeo Europa Moczulski e Mikrut.

Nella categoria AM, alle spalle dei vincitori Antonelli-Roda sono giunti rispettivamente al secondo e terzo posto Vincent Wong, con la Huracan di Top Speed Racing, e Andrew Haryanto di GDL Racing.

Debutto con vittoria nella classe Lamborghini Cup, infine, per l’italiano Gabriele Murroni al volante della Huracan di Petri Corse, alla sua prima esperienza nel Motorsport.