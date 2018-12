Audi e-tron: debutta il primo SUV 100% elettrico

Il primo tentativo completamente elettrico di Audi è un SUV ad alte prestazioni ideale per la famiglia e il tempo libero. Lungo 4.901 mm, largo 1.935 mm e alto 1.616 mm, offre ampio spazio per cinque persone, più i bagagli. Inoltre possedendo una capacità di carico complessiva di 660 litri, è ottimo se si vuole intraprendere un lungo viaggio.

Per quanto riguarda le prestazioni i due motori elettrici erogano complessivamente 408 cv di potenza massima e 664 Nm di coppia. Il passaggio da 0 a 100 km/h avviene in 5,7 secondi, raggiungendo una velocità massima di 200 km/h. Di rilievo anche lo spunto da fermo, complice la disponibilità del picco di coppia in solo 250 millesimi di secondo.

Grazie alla trazione integrale elettrica la vettura si adatta bene a qualsiasi terreno. Analogamente alla versione quattro meccanica con tecnologia ultra, il secondo assale (in questo caso l’anteriore) può essere attivato in modo predittivo.

Mediante il controllo della dinamica di marcia è invece possibile modificare il comportamento del veicolo spaziando attraverso sette profili sulla base delle condizioni di guida, della strada o in base alle preferenze personali. In funzione della velocità tenuta e dello stile di guida, l’altezza da terra di Audi e-tron varia di un massimo di 76 mm. In particolare il ribassamento dell’assetto favorisce la penetrazione aerodinamica e l’autonomia.

Il suo prinicipale punto forte è l’autonomia di oltre 400 km nel ciclo WLTP. Un obiettivo ottenibile tramite il sistema di recupero dell’energia che integra i motori elettrici. Tale sistema contribuisce sino al 30% dell’autonomia. Il SUV decide in base alla situazione se decelerare mediante i motori elettrici, i freni meccanici o la combinazione dei due e recupera energia in due modi: quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore, oppure quando preme il pedale del freno. In entrambi i casi, i propulsori agiscono da alternatore trasformando l’energia cinetica in energia elettrica. Se la coppia di recupero non è sufficiente, un pistoncino genera una pressione extra destinata al sistema frenante idraulico, così da pompare olio nelle tubazioni e generare una forza decelerante supplementare. La batteria può accumulare 95 kWh di energia elettrica a una tensione nominale di 396 Volt ed è ricaricabile con potenze fino a 150 kW.

Sul fronte estetica il SUV e-tron è caratterizzato da un single frame ottagonale, color grigio platino chiaro, a listelli verticali. Lungo il bordo inferiore dei proiettori LED Audi Matrix, quattro listelli orizzontali danno origine alle luci diurne integrate direttamente nei proiettori.

La peculiare conformazione dei sottoporta, con l’inserto inferiore nero, consente d’individuare immediatamente il collocamento della batteria e, quindi, il centro energetico della vettura. Il tetto è proteso vero la strada e sovrasta il corpo dell’auto che, complici i blister sopra i passaruota, i montanti posteriori pronunciati e le protezioni sottoscocca, richiama una sport utility.

I colori a disposizione sono 12, tra cui l’esclusivo blu Antigua.

Gli interni sono votati all’efficienza, all’intuitività e alla leggerezza delle linee. La plancia, suddivisa per livelli orizzontali, realizza un unico arco avvolgente, denominato “wrap-around”, che si protende fino ai rivestimenti delle portiere. I display degli specchietti resterni virtuali si collegano idealmente alla palpebra dell’Audi Virtual Cockpit, il cui sottile display sembra sospeso nel vuoto. Tutto è orientato in modo da facilitare la vita al guidatore.

Tra gli altri elementi utili, un vano portaoggetti, un porta bevande e l’Audi phone box, disponibile a richiesta, per la ricarica a induzione dello smartphone. Infine, il poggiamano integra il selettore della trasmissione e il tasto per il freno di stazionamento elettronico.