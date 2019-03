Volkswagen taglia 7 mila posti di lavoro entro il 2023, spazio all'auto elettrica

Volkswagen annuncia tagli del personale di lavoro, previsti 7000 esuberi entro il 2023. Il colosso tedesco dell'auto Volkswagen annuncia il taglio di 7.000 posti di lavoro entro il 2023, nell'ambito della sua transizione verso l'auto elettrica. Gli esuberi avverranno attraverso offerte di prepensionamento. "Volkswagen accelerera' il passo della sua trasformazione - si legge in un comunicato - prendendo importanti decisioni quest'anno per rafforzare la sua competitivita' su una base sostenibile". Secondo la compagnia l'automazione comportera' una perdita di posti tra le 5.000 e le 7.000 unita' entro il 2023 e 11.000 addetti avranno diritto ad andare in pensione nei prossimi anni.