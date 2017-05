Autopromotec: Pirelli presenta tutte le novità firmate P Lunga

Pirelli ha portato la “tyre revolution” ad Autopromotec. Dopo la presentazione alla stampa internazionale durante lo scorso Salone di Ginevra, la P lunga ha scelto di mostrare le sue ultime e “rivoluzionarie” novità anche agli addetti ai lavori che hanno affollato la Fiera delle attrezzature e dell’aftermarket di Bologna, conclusasi ieri.

Alla 27a kermesse dedicata al ricambio, Pirelli ha infatti riservato un posto di primo piano alla Color Edition dei pneumatici P Zero e alla tecnologia Pirelli Connesso.

Espressione della strategia Tailor made della P lunga, che punta a realizzare pneumatici sviluppati su misura e a soddisfare le crescenti esigenze di personalizzazione dei possessori di vetture Premium e Prestige, l’Edizione Colorata dei pneumatici Pirelli è già preordinabile online e sarà disponibile da luglio. Giallo, rosso, bianco e argento sono i colori base con i quali poter caratterizzare i fianchi delle proprie coperture, a cui si aggiungono, su richiesta, tutte le altre tinte del pantone.

I visitatori di Autopromotec hanno poi potuto scoprire da vicino il funzionamento di Pirelli Connesso, il primo sensore integrato al pneumatico che consente alla gomma di “dialogare” direttamente con l’automobilista, attraverso un’app. Quella esposta da Pirelli a Bologna è la prima gomma “intelligente” e digitalizzata, disponibile già da luglio sul mercato, a differenza dei concept e dei prototipi annunciati da altri costruttori.

Prodotti all’avanguardia, ma anche servizi. Nella Fiera dell’aftermarket, Pirelli è stata affiancata da Driver, la sua insegna di specialisti del pneumatico. L’evento di Bologna, infatti, è stato l’occasione per la rete di rivenditori della P lunga di mettere in luce la propria offerta, da quest’anno sempre più digitale. Attraverso un Totem touchscreeen, ad esempio, i visitatori di Autopromotec hanno potuto scoprire i nuovi canali Social e i contenuti interattivi sviluppati ad hoc da Driver: tra le numerose attrattive dello stand anche Driver TV, il primo canale televisivo instore ideato dalla rete di gommisti Pirelli per rendere più moderna e interattiva l’esperienza di vendita dei propri Centri.

Centri specializzati non solo nella cura e nella manutenzione dei pneumatici ma anche nelle attività di riparazione e meccanica leggera. E, a dimostrazione della propria vocazione multiservizio, Driver ha scelto di offrire un contenuto particolare agli avventori del suo stand: ad Autopromotec, infatti, due specialisti della bellezza si sono presi cura degli ospiti che hanno affollato il padiglione 15 della Fiera, facendo letteralmente “barba e capelli” al pubblico maschile e un make up su misura alle signore.

Infine, su entrambi gli stand c’è stato spazio anche per le numerose sponsorizzazioni che vedono protagoniste sia Pirelli sia Driver: dalla Formula Uno, di cui la P lunga è fornitore dal 2011, allo sci, con i colori Pirelli sulle tute degli atleti Fis e Fisi, passando per le due ruote della Superbike e chiudendo con la presenza del logo Driver sulla maglia dell’ Inter.