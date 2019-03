Be Free si aggiudica il premio “Prodotto dell’anno 2019”

Be Free, la formula di noleggio semplice ed economicamente vantaggiosa per vivere la mobilità liberi dai pensieri legati alla gestione dell'auto della galassia Leasys, è stato eletto Prodotto dell’Anno 2019* nella categoria servizi auto, nel corso della serata di premiazione svoltasi ieri a Milano.

“Eletto Prodotto dell'Anno” è il Premio basato sulla più importante indagine sull'Innovazione condotta in Italia per numero di consumatori intervistati: più di 12.000 individui coinvolti per eleggere i migliori prodotti dell’anno in diverse categorie. È un'indagine on-line svolta da IRI su un campione statisticamente rappresentativo di individui, utenti Internet, nel rispetto dei parametri demografici della popolazione italiana. Permette alle aziende di conoscere l’opinione dei propri consumatori, aiutandole a rispondere in modo sempre più puntuale alle loro esigenze.

Le caratteristiche di Be Free sono la flessibilità, l’assenza di anticipi da versare, un canone mensile fisso comprensivo dei principali servizi assicurativi di assistenza e infomobilità, che rendono il prodotto una delle più valide alternativae alla proprietà del veicolo per ogni tipologia di target.

“Abbiamo sempre ascoltato il parere dei nostri consumatori con attenzione - ha commentato il CEO di Leasys Alberto Grippo -, e questo premio è una conferma della nostra capacità di adattarci alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Be Free infatti è nato con l’obiettivo di massimizzare l’accessibilità al prodotto di noleggio ed è la risposta alla crescente richiesta di “peace of mind” dell’utenza privata, sempre più informata e consapevole delle proprie scelte”.

Degli oltre 12.000 contratti dal lancio del prodotto, infatti, il maggior numero di noleggi è proprio nella versione arricchita Be Free Plus che include maggiori tutele, un pacchetto all inclusive che libera il cliente da ogni tipo di incombenza, e che aggiunge ancora più libertà grazie al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle coperture furto e incendio e riparazione danni.

L’interesse per il prodotto resta vivo, ancora oggi fa registrare una media di oltre 500 richieste di preventivo al mese, oltre 290.000 le visualizzazioni della pagina relativa sul sito leasys.it dal lancio del prodotto.

Il Prodotto Be Free ha riscontrato interesse anche in Francia, Spagna e Belgio, dove abbiamo lanciato il prodotto lo scorso anno.

*Ricerca PdA©/IRI 01/2019 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. Prodottodellanno.it cat. Servizi AutoBEFREE eletto prodotto dell’anno 2019 per l’innovazione.